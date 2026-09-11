Dlaczego w Warszawie wyją syreny w piątek 11.09.2026 r.? Jest ważny komunikat

Syreny będą testowane w pięciu dzielnicach Warszawy.

Urządzenia będą uruchamiane między godz. 10 a 16.

To test systemu, a nie prawdziwy alarm.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy

Syreny zawyją w piątek 11 września w Warszawie

Pierwotnie testy systemu alarmowego miały rozpocząć się 8 września. Warszawski urząd zmienił jednak harmonogram i przesunął początek akcji o dwa dni, na 10 września. Termin zakończenia pozostał bez zmian. Oznacza to, że również w piątek 11 września mieszkańcy mogą usłyszeć syreny. Zaplanowane testy będą prowadzone do 18 września, w godzinach od 10 do 16.

To test, a nie prawdziwy alarm

Miasto podkreśla, że uruchamianie syren ma charakter kontrolny. Celem jest sprawdzenie, czy system działa prawidłowo i czy poszczególne urządzenia są sprawne. Dlatego osoby, które usłyszą syrenę w czasie zaplanowanych testów, nie powinny podejmować żadnych działań. Sygnały emitowane w ramach akcji nie oznaczają realnego zagrożenia.

W tych dzielnicach będą testowane syreny

Testy obejmują Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Syreny będą uruchamiane w wyznaczonych miejscach, a poszczególne urządzenia nie muszą działać jednocześnie. Mieszkańcy różnych części tych dzielnic mogą więc w ciągu dnia usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe.

Podczas akcji sprawdzane są także komunikaty głosowe. Warszawa chce w ten sposób zweryfikować działanie systemu ostrzegania w szerszym zakresie. Także w piątek 11 września nagły dźwięk syreny może więc zaskoczyć mieszkańców. W tym przypadku będzie to jednak element zaplanowanych testów.