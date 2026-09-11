Piekło matki trwało prawie 15 lat. Prokuratura: syn ją bił, kopał i wyrzucał z domu

53-latek miał znęcać się nad matką od grudnia 2011 roku.

W dniu zatrzymania miał ponad 2,3 promila alkoholu.

Sąd zdecydował o jego dwumiesięcznym areszcie.

Znęcał się nad swoją partnerką i zabił jej psa

Prawie 15 lat przemocy

W sobotę, 5 września 2026 roku, po południu policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który miał zachowywać się agresywnie wobec starszej kobiety. Na miejsce pojechał patrol. Mundurowi ustalili, że 53-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego miał wszcząć awanturę ze swoją 75-letnią matką. Według ich ustaleń mężczyzna ją popychał. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu.

Policjanci wszczęli procedurę Niebieskiej Karty i zatrzymali 53-latka. Po badaniach lekarskich trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w ostrowskiej komendzie.

Wyzywał, szarpał, bił i kopał

W toku postępowania śledczy ustalili, że sobotnia awantura miała być tylko kolejnym epizodem w znacznie dłuższym dramacie. Prokuratura zarzuca mężczyźnie, że psychicznie i fizycznie znęcał się nad matką od grudnia 2011 roku aż do dnia zatrzymania. Z ustaleń wynika, że kiedy był pod wpływem alkoholu, wszczynał domowe awantury. Wtedy wyzywał kobietę, szarpał ją za ubranie, popychał i przewracał. Prokuratura wskazuje również, że uderzał ją pięścią w kark, kopał po całym ciele i niezależnie od pory roku wyrzucać matkę z domu.

Nie przyznał się do zarzutów

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie obejmuje między innymi zeznania pokrzywdzonej i świadków oraz dokumentację dotyczącą policyjnych interwencji wobec 53-latka. W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej mężczyźnie przedstawiono zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką przez okres prawie 15 lat. Podejrzany nie przyznał się do zarzutu.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej przychylił się jednak do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 53-latka tymczasowego aresztu na dwa miesiące. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Przemoc domowa często dotyka osoby szczególnie bezbronne, w tym osoby starsze, kobiety i dzieci. Zgłoszenie przemocy może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ofiary i pozwolić na szybszą reakcję służb.

Gdzie szukać pomocy?

Ofiary przemocy domowej nie są same. Ogólnopolskie Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Niebieska Linia” działa pod numerem 800 120 002. Telefon jest bezpłatny i czynny przez całą dobę. Można tam uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o dostępnych formach pomocy. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112.