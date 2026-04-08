Piotr znęcał się nad ukochaną od lat. W końcu zadał jej śmiertelny cios

Alicja Franczuk
2026-04-08 11:44

Tragiczne sceny rozegrały się w jednym z mieszkań w Ciechanowie, gdzie Piotr J. podczas domowej kłótni śmiertelnie ugodził nożem swoją partnerkę. Przed atakiem kobieta próbowała wezwać pomoc, dzwoniąc na policję. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak po trzydniowych poszukiwaniach został zatrzymany.

Tragiczny finał kłótni w Ciechanowie. Śmiertelny cios nożem

Przypominamy wstrząsające wydarzenia, które miały miejsce na początku zeszłego roku. 18 stycznia 2025 r. w jednym z ciechanowskich mieszkań doszło do dramatycznej sprzeczki. 46-letni Piotr J. ostro pokłócił się ze swoją 50-letnią partnerką. W okolicach godziny 19:30 przerażona kobieta próbowała powiadomić policję. Rozmowa została nagle przerwana przez agresora, który niedługo później wbił 14-centymetrowy nóż w plecy kobiety, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze, którzy dotarli pod wskazany adres, odnaleźli ciężko ranną 50-latkę. Mimo natychmiastowo podjętych działań reanimacyjnych, życia kobiety nie udało się uratować.

Polecany artykuł:

Policjant zastrzelił 51-latka. Ruszyło śledztwo. Prokuratura o sekcji zwłok

Zatrzymanie Piotra J. po trzydniowej obławie

Poszukiwania Piotra J. trwały łącznie trzy dni. Za mężczyzną wydano list gończy. Służby udostępniły jego wizerunek oraz dane personalne, prosząc społeczeństwo o wsparcie w ujęciu uciekiniera. W zakrojonej na szeroką skalę akcji wzięły udział jednostki policji z Ciechanowa, Płocka i Radomia, a także policyjny śmigłowiec i psy tropiące z Warszawy. 21 stycznia mundurowi schwytali Piotra J. w miejscowości Lekówiec, położonej w gminie Regimin.

Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie sformułowała akt oskarżenia, zarzucając mężczyźnie zabójstwo partnerki oraz znęcanie się nad nią w okresie od kwietnia 2021 r. aż do tragicznego finału.

„Prokurator ocenił, iż oskarżony zadając pokrzywdzonej jeden cios 14 cm nożem w okolice podłopatkową lewą, działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa”

Polecany artykuł:

Nowy fotoradar na Mazowszu już działa. Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu

- poinformował prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Wyrok sądu dla Piotra J. za zabójstwo w Ciechanowie

Jak przekazał prokurator Maliszewski, po czterech rozprawach, Sąd Okręgowy w Płocku uznał Piotra J. za winnego zarówno znęcania się, jak i zabójstwa. Sąd zakwalifikował jednak zbrodnię jako popełnioną w zamiarze ewentualnym, co stanowi łagodniejszą formę umyślności.

„Z zamiarem bezpośrednim mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnić czyn zabroniony i chce go popełnić, zaś z zamiarem ewentualnym wtedy, gdy możliwość popełnienia tylko przewiduje i na to się godzi”

Polecany artykuł:

Piorun uderzył w samolot LOT! Horror po starcie z Warszawy

- wytłumaczył prokurator Maliszewski.

Piotr J. usłyszał wyrok łączny 17 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował również o zasądzeniu znacznej nawiązki dla oskarżycielki posiłkowej. Orzeczenie nie uzyskało jeszcze statusu prawomocności.

Zabił swoich dziadków w środę popielcową. Trafił przed oblicze prokuratora
Sonda
Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie?
wyrok sądu
zabójstwo
Ciechanów