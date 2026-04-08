Piotr znęcał się nad ukochaną od lat. W końcu zadał jej śmiertelny cios

Tragiczny finał kłótni w Ciechanowie. Śmiertelny cios nożem

Przypominamy wstrząsające wydarzenia, które miały miejsce na początku zeszłego roku. 18 stycznia 2025 r. w jednym z ciechanowskich mieszkań doszło do dramatycznej sprzeczki. 46-letni Piotr J. ostro pokłócił się ze swoją 50-letnią partnerką. W okolicach godziny 19:30 przerażona kobieta próbowała powiadomić policję. Rozmowa została nagle przerwana przez agresora, który niedługo później wbił 14-centymetrowy nóż w plecy kobiety, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze, którzy dotarli pod wskazany adres, odnaleźli ciężko ranną 50-latkę. Mimo natychmiastowo podjętych działań reanimacyjnych, życia kobiety nie udało się uratować.

Zatrzymanie Piotra J. po trzydniowej obławie

Poszukiwania Piotra J. trwały łącznie trzy dni. Za mężczyzną wydano list gończy. Służby udostępniły jego wizerunek oraz dane personalne, prosząc społeczeństwo o wsparcie w ujęciu uciekiniera. W zakrojonej na szeroką skalę akcji wzięły udział jednostki policji z Ciechanowa, Płocka i Radomia, a także policyjny śmigłowiec i psy tropiące z Warszawy. 21 stycznia mundurowi schwytali Piotra J. w miejscowości Lekówiec, położonej w gminie Regimin.

Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie sformułowała akt oskarżenia, zarzucając mężczyźnie zabójstwo partnerki oraz znęcanie się nad nią w okresie od kwietnia 2021 r. aż do tragicznego finału.

„Prokurator ocenił, iż oskarżony zadając pokrzywdzonej jeden cios 14 cm nożem w okolice podłopatkową lewą, działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa”

- poinformował prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Wyrok sądu dla Piotra J. za zabójstwo w Ciechanowie

Jak przekazał prokurator Maliszewski, po czterech rozprawach, Sąd Okręgowy w Płocku uznał Piotra J. za winnego zarówno znęcania się, jak i zabójstwa. Sąd zakwalifikował jednak zbrodnię jako popełnioną w zamiarze ewentualnym, co stanowi łagodniejszą formę umyślności.

„Z zamiarem bezpośrednim mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnić czyn zabroniony i chce go popełnić, zaś z zamiarem ewentualnym wtedy, gdy możliwość popełnienia tylko przewiduje i na to się godzi”

- wytłumaczył prokurator Maliszewski.

Piotr J. usłyszał wyrok łączny 17 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował również o zasądzeniu znacznej nawiązki dla oskarżycielki posiłkowej. Orzeczenie nie uzyskało jeszcze statusu prawomocności.

