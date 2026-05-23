Tłumy na drugim koncercie Taco Hemingwaya. Rozpoznaj się na zdjęciach

Taco Hemingway na PGE Narodowym. Bilety wyprzedane błyskawicznie

Sobotnie popołudnie przed warszawskim PGE Narodowym z pewnością zapisze się w pamięci uczestników na długo. Tysiące sympatyków rapera zebrało się tam już wiele godzin wcześniej, by wspólnie wyczekiwać na to spektakularne wydarzenie. Taco Hemingway po raz kolejny pokazał, że jest bezdyskusyjnym liderem na polskim rynku muzycznym. Jego występy z cyklu TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR cieszyły się gigantycznym zainteresowaniem, a bilety zniknęły w ekspresowym tempie.

- Warszawa ponownie staje się stolicą polskiego rapu, a Filip Szcześniak wraca na "własne podwórko" w wielkim stylu. Przed nami dwa spektakularne, wyprzedane do ostatniego miejsca wieczory na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR

Dojazd na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Zmiany w komunikacji

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia muzycznego na PGE Narodowym wymusiła wprowadzenie sporych modyfikacji w funkcjonowaniu stołecznego transportu. Przedstawiciele ratusza zaapelowali do fanów o wybór komunikacji miejskiej zamiast samochodów prywatnych. Najbardziej rekomendowanym środkiem transportu okazała się druga linia metra, gwarantująca najszybsze dotarcie na miejsce.

By ułatwić powrót dziesiątkom tysięcy osób po występie, zaplanowano uruchomienie dodatkowych składów autobusów i tramwajów, a także zwiększenie częstotliwości kursowania metra M2. Takie kroki miały zapobiec zatorom i zapewnić płynne rozładowanie ruchu drogowego w okolicy stadionu.

