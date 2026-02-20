Jedna kobieta nie żyje, druga walczy o życie. Makabryczny wypadek na prostym odcinku drogi

Tragedia o poranku. Śmierć na drodze na Mazowszu

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego, około godziny 8:30. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na trasie łączącej Siedlce z Sokołowem Podlaskim. W miejscowości Podnieśno, na prostym odcinku drogi krajowej nr 63, zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Do kolizji doszło poza terenem zabudowanym, w warunkach, które teoretycznie nie zapowiadały niebezpieczeństwa.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu ustalili wstępny przebieg wypadku. 43-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego, kierująca Hyundaiem i30, podróżowała w stronę Siedlec. Z nieustalonych dotąd przyczyn jej auto zderzyło się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka Renault Captur. Za kierownicą drugiego samochodu siedziała 27-letnia kobieta z Sokołowa Podlaskiego.

Niestety, siła uderzenia okazała się zabójcza. 43-latka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. Młodsza z kobiet przeżyła zderzenie, jednak jej stan określono jako ciężki. Poszkodowana wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i została przetransportowana do szpitala, gdzie objęto ją specjalistyczną opieką.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Śledczy zabezpieczyli ślady, które pomogą w wyjaśnieniu dokładnych przyczyn tego dramatu. Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, które trwały blisko pięć godzin, zmuszając służby do wyznaczenia objazdów dla pozostałych kierowców.

Wypadek pod Siedlcami. Zderzyły się dwie panie, jedna zginęła:

15