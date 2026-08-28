Jedyny taki Paczkomat w Polsce. Pokochają go wszyscy fani "Rancza"

Paczkomat rodem z "Rancza"

Niedawno w miejscowości Jeruzal na Mazowszu zakończyły się zdjęcia do 11. i zarazem finałowego sezonu "Rancza". Z tej okazji w serialowych Wilkowyjach stanął wyjątkowy Paczkomat firmy InPost. Urządzenie z pewnością zachwyci wszystkich miłośników kultowego serialu, bo zostało opatrzone charakterystycznymi barwami i logotypem tej uwielbianej produkcji. Do tego tuż przed nim ustawiono nieodzowny rekwizyt kojarzący się z tą produkcją, a więc ławeczkę.

Ranczerski Paczkomat znajduje się w Jeruzalu (powiat miński, gmina Mrozy) na parkingu przy boisku Orlik (ul. Szkolna 8B). Jak deklaruje InPost na swojej oficjalnej stronie urządzenie jest całodobowe, oferuje strefę ułatwionego dostępu, zdalne otwarcie z apką InPost oraz płatność za pomocą aplikacji InPost oraz PayByLink.

Urządzenie znajduje się zaledwie 300 metrów od słynnego ryneczku, na którym funkcjonuje kultowy sklep "U Krysi" z charakterystyczną ławeczką. Jednocześnie jest to jedyny Paczkomat InPostu, który znajduje się w tej wsi.

11. sezon "Rancza"

10 lat od emisji ostatniego sezonu "Rancza" fani doczekają się wyjątkowej kontynuacji i zarazem epilogu tej historii uwielbianej przez miliony Polaków. Po wielu perturbacjach i oczekiwaniu na decyzję władz Telewizji Polskiej pod koniec ubiegłego roku pojawiło się zielone światło i oficjalny komunikat, że nowe "Ranczo" będzie produkowane.

Od czerwca do sierpnia w Jeruzalu i okolicach trwały zdjęcia do nowego sezonu, na który złoży się sześć odcinków stworzonych na bazie scenariusza filmu fabularnego "Ranczo". Zemsta wiedźm" pozostawionego jeszcze przez Andrzeja Grembowicza, czyli głównego scenarzystę "Rancza", który zmarł w 2018 roku. Z uwagi na śmierć tego twórcy, reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk definitywnie zapowiedział, że będzie to ostatnia odsłona perypetii bohaterów Wilkowyj, a na ekranie zobaczymy to, jak potoczyły się ich losy w 10 lat od ostatniego sezonu.

Na planie spotkały się niemal wszystkie największe gwiazdy starego "Rancza", w tym Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Dorota Chotecka-Pazura, czy Violetta Arlak. Zabrakło jednak m.in. Agnieszki Pawełkiewicz (serialowa Kinga ujawniła, że nie odpowiadał jej scenariusz) oraz Elżbiety Romanowskiej (wcielająca się w Jolę aktorka stwierdziła, że nie dostała od produkcji propozycji ponownego wejścia w tę rolę). Z oczywistych względów na ekranie nie zobaczymy też nieżyjących gwiazd "Rancza", a więc m.in. Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki.

Premiera 11. sezonu "Rancza" według nieoficjalnych informacji zaplanowana jest na 6 grudnia 2026 roku.

Koniec zdjęć na planie serialu Ranczo:

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