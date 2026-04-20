Jest nowy fotoradar na Mazowszu. Gdzie stanęło urządzenie?

Nowy fotoradar w woj. mazowieckim - gdzie stoi? Lokalizacja

W piątek, 17 kwietnia o godz. 12:00 w woj. mazowieckim rozpoczął działanie nowy fotoradar. Urządzenie ustawiono na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Grabina (pow. płocki). Jak podkreślili przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi tam 50 km/h.

Nowe fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, system Red Light - Mazowsze 2026

Przyznać trzeba, że sieć urządzeń monitorujących bezpieczeństwo na drogach woj. mazowieckiego rozwijana jest w tym roku wyjątkowo dynamicznie. Poza urządzeniem w Grabinie, w regionie zainstalowano również fotoradary na DK50 w miejscowości Rębowo (działa od 2 kwietnia) oraz na DK60 w miejscowości Goślice (działa od 2 marca).

Do tego na liście pojawia się dziesięć nowych odcinkowych pomiarów prędkości:

OPP na S8, od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka (długość odcinka pomiarowego: 8,1 km),

OPP na DW579, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Leszno - Cybulice Duże; długość odcinka pomiarowego: 12,9 km),

OPP na S7 (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów; długość odcinka pomiarowego: 15,9 km),

OPP na obwodnicy Nadarzyna w S8 (długość odcinka pomiarowego: 3,2 km),

OPP na A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów; długość odcinka pomiarowego: 17,4 km),

OPP na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (długość odcinka pomiarowego: 2,6 km),

OPP na S8 (węzeł Opacz - węzeł Puchały; długość odcinka pomiarowego: 2,3 km),

OPP na obwodnicy Garwolina w S17 (długość odcinka pomiarowego: 6,2 km),

OPP na S2 (węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska; długość odcinka pomiarowego: 10,3 km),

OPP na S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska; długość odcinka pomiarowego: 7,4 km).

Dodatkowo kierowców pilnuje już także nowy system Red Light zamontowany na DK92, na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel.

