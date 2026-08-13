Jeżozwierze uciekły i biegają pod Warszawą. Jeden uciekinier w rękach fundacji

Gdzie ukrywają się zbiegłe jeżozwierze? Jeden na Bemowie, drugi w puszczy

Jeżozwierze na wakacyjnym gigancie! W czwartek Fundacja Kopytka z Nadzieją ogłosiła najnowsze doniesienia na temat poszukiwań dwóch jeżozwierzy, które czmychnęły na wolność. Prawdopodobnie cała trójka uciekła z tego samego miejsca. Pierwszy z nich jest już w bezpiecznym miejscu, odłowiony w Łomiankach. Ale dwa wciąż są na wolności. Jeden był widziany w Warszawie na ulicy Kocjana, niedaleko Wojskowej Akademii Technicznej. Z kolei drugiego namierzono na terenie gminy Czosnów, w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Poszukiwania trwają. Wcześniej pojmany uciekinier czeka w specjalnym kojcu na swojego właściciela, którego fundacja usilnie stara się odnaleźć. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie jeżozwierze zbiegły z tego samego miejsca.

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Organizacja zwraca się z gorącym apelem do mieszkańców o informowanie o każdym nowym pojawieniu się zwierząt. Przydatne może być zrobienie zdjęcia lub nagranie krótkiego filmu, pod warunkiem, że nie będzie to wymagało zbytniego zbliżania się do jeżozwierza.

Zasady bezpieczeństwa podczas spotkania z jeżozwierzem

Fundacja stanowczo odradza podejmowanie jakichkolwiek prób samodzielnego chwytania zwierzęcia. Choć mit o strzelaniu kolcami nie jest prawdziwy, to w sytuacji poczucia zagrożenia jeżozwierz może stroszyć kolce. „Nie próbuj go łapać ani dotykać. Jeżozwierz nie „wystrzeliwuje” kolców, ale w sytuacji zagrożenia może nastroszyć je i gwałtownie skierować tylną część ciała w stronę napastnika. Kontakt z kolcami może spowodować poważne obrażenia” – przestrzega Fundacja Kopytka z Nadzieją, zaznaczając, że bezpośredni kontakt może być bardzo bolesny w skutkach.

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Każdy, kto zauważy jeżozwierza, powinien zachować spokój, obserwować go z bezpiecznego dystansu i niezwłocznie poinformować fundację o miejscu i czasie zdarzenia. Jeśli zwierzę się przemieszcza, kluczowe jest podanie kierunku jego wędrówki. „JEŚLI GO ZOBACZYSZ – NIE TRAĆ GO Z OCZU, ALE OBSERWUJ WYŁĄCZNIE Z BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI” – podkreśla Fundacja Kopytka z Nadzieją. Wszelkie informacje o zbiegłych zwierzętach należy przekazywać dzwoniąc bezpośrednio do organizacji na numer telefonu 883 720 000.