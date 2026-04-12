jUWenalia 2026. Nadchodzi święto studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Kamil Durajczyk
2026-04-12 17:09

Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego 2026 odbędą się już w maju. Studenci mogą liczyć na występy znanych artystów, takich jak Ewa Farna, Wilki, Żabson, czy Kizo. Bilety na wydarzenie są już dostępne w sprzedaży, z preferencyjnymi cenami dla studentów UW oraz innych uczelni. Impreza wraca do wiosennego terminu po ubiegłorocznych, jesiennych juwenaliach, które zostały przełożone z powodu tragicznych wydarzeń na kampusie.

Juwenalia UW w 2024 roku

Autor: Kuba Husarz / Radio Eska

jUWenalia 2026 - data i miejsce

W tym roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą celebrować czas studiów i młodości podczas juwenaliów już w drugi weekend maja. Impreza odbędzie się w piątek, 8 i w sobotę, 9 maja. Przestrzenią, w której odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie będzie Letnia Scena Progresji w Forcie Wola.

jUWenalia 2026 - artyści, kto wystąpi?

Ogłoszono już znaczną część line-up-u tegorocznej imprezy organizowanej przez Samorząd Studentów UW. Oto, kto pojawi się na scenie w danym dniu:

Piątek, 8 maja :

  • Hubert.
  • Wilki
  • Kosma Król
  • ???

Sobota, 9 maja :

  • Ewa Farna
  • Żabson
  • Kacperczyk
  • Kizo
  • Perfect & Łukasz Drapała

Jak widać, nie wszystkie karty organizatorów zostały jeszcze odkryte, dlatego warto śledzić sociale UW, czekając na ostatnie ogłoszenia. 

jUWenalia Uniwersytetu Warszawskiego 2026 - cena, bilety

Wstęp na wydarzenie jest biletowany. Obecnie są dostępne jeszcze bilety w ramach II puli. Oto szczegóły:

  • II Pula - Studencki UW - Piątek - 45 zł

Bilet obowiązuje studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej. 

  • II Pula - Studencki UW - Sobota - 45 zł 

Bilet obowiązuje studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

  • II Pula - Studencki UW - Karnet - 67,50 zł

Bilet obowiązuje studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

  • II Pula - Studencki Inne uczelnie - Piątek - 55 zł

Bilet obowiązują wyłącznie studentów i doktorantów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

  • II Pula - Studencki Inne uczelnie - Sobota - 55 zł

Bilet obowiązują wyłącznie studentów i doktorantów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

  • II Pula - Studencki Inne uczelnie - Karnet - 82,50 zł

Bilet obowiązują wyłącznie studentów i doktorantów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

  • II Pula - Normalny - Piątek - 70 zł
  • II Pula - Normalny - Sobota - 70 zł
  • II Pula - Normalny - Karnet - 112,50 

jUWenalia 2025 w cieniu tragedii 

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja imprezy przebiegała w cieniu tragicznych wydarzeń na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Po tym jak 7 maja 22-letni mężczyzna wtargnął na teren uczelni i zaatakował siekierą dwie osoby, jedną zabijając, święto odwołano. Ostatecznie wydarzenie odbyło się w nietypowym, jesiennym terminie - 26 i 27 września.

Juwenalia UW 2024. Drugi dzień koncertów:

Juwenalia UW
Galeria zdjęć 24
Kortowiada 2025. Barwna Parada Wydziałów rozpoczęła juwenalia
Juwenalia
Uniwersytet Warszawski