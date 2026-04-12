jUWenalia 2026. Nadchodzi święto studentów Uniwersytetu Warszawskiego

jUWenalia 2026 - data i miejsce
W tym roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą celebrować czas studiów i młodości podczas juwenaliów już w drugi weekend maja. Impreza odbędzie się w piątek, 8 i w sobotę, 9 maja. Przestrzenią, w której odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie będzie Letnia Scena Progresji w Forcie Wola.
jUWenalia 2026 - artyści, kto wystąpi?
Ogłoszono już znaczną część line-up-u tegorocznej imprezy organizowanej przez Samorząd Studentów UW. Oto, kto pojawi się na scenie w danym dniu:
Piątek, 8 maja :
- Hubert.
- Wilki
- Kosma Król
- ???
Sobota, 9 maja :
- Ewa Farna
- Żabson
- Kacperczyk
- Kizo
- Perfect & Łukasz Drapała
Jak widać, nie wszystkie karty organizatorów zostały jeszcze odkryte, dlatego warto śledzić sociale UW, czekając na ostatnie ogłoszenia.
jUWenalia Uniwersytetu Warszawskiego 2026 - cena, bilety
Wstęp na wydarzenie jest biletowany. Obecnie są dostępne jeszcze bilety w ramach II puli. Oto szczegóły:
- II Pula - Studencki UW - Piątek - 45 zł
Bilet obowiązuje studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
- II Pula - Studencki UW - Sobota - 45 zł
Bilet obowiązuje studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
- II Pula - Studencki UW - Karnet - 67,50 zł
Bilet obowiązuje studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
- II Pula - Studencki Inne uczelnie - Piątek - 55 zł
Bilet obowiązują wyłącznie studentów i doktorantów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
- II Pula - Studencki Inne uczelnie - Sobota - 55 zł
Bilet obowiązują wyłącznie studentów i doktorantów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
- II Pula - Studencki Inne uczelnie - Karnet - 82,50 zł
Bilet obowiązują wyłącznie studentów i doktorantów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
- II Pula - Normalny - Piątek - 70 zł
- II Pula - Normalny - Sobota - 70 zł
- II Pula - Normalny - Karnet - 112,50
jUWenalia 2025 w cieniu tragedii
Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja imprezy przebiegała w cieniu tragicznych wydarzeń na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Po tym jak 7 maja 22-letni mężczyzna wtargnął na teren uczelni i zaatakował siekierą dwie osoby, jedną zabijając, święto odwołano. Ostatecznie wydarzenie odbyło się w nietypowym, jesiennym terminie - 26 i 27 września.
