Katastrofa awionetki w Warszawie. Śledczy apelują o cierpliwość. „Najpierw musimy zweryfikować fakty”

Państwowa Komisja bada przyczyny katastrofy

Już tego samego dnia na miejscu tragedii pracowali eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ich zadaniem jest ustalenie, co doprowadziło do katastrofy i jak zapobiegać podobnym wypadkom w przyszłości.

− Byliśmy na miejscu. W ciągu 30 dni od wypadku na naszej stronie opublikujemy raport wstępny. Naszym zadaniem jest praca, która zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości − powiedział nam przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Jak podkreśla, na razie jest zdecydowanie za wcześnie na wyciąganie wniosków. − Najpierw musimy zweryfikować, co jest faktem, a co nie jest faktem. A wszystko to robimy, żeby potem wydać raport końcowy − zaznaczył.

Spekulacje o awarii silnika. Co mówią świadkowie?

W sieci od razu pojawiły się spekulacje dotyczące możliwej awarii silnika. Takie przypuszczenia pojawiły się również w relacji świadka tragedii, który twierdził, że silnik „strasznie charczał”, a pilot do końca próbował ominąć zabudowania. Komisja podkreśla jednak, że na obecnym etapie nie potwierdza żadnej z hipotez.

Kiedy poznamy raport PKBWL?

To właśnie raport wstępny, który ma zostać opublikowany w ciągu miesiąca, pokaże pierwsze ustalenia ekspertów. Na pełne wyjaśnienie przyczyn katastrofy trzeba będzie jednak poczekać znacznie dłużej. Dopiero końcowy raport odpowie na pytanie, dlaczego doszło do tragedii i czy można było jej zapobiec.

Przypomnijmy, że do katastrofy doszło w czwartek (25 czerwca) w rejonie ul. Powstańców Śląskich 127 na warszawskim Bemowie, tuż przed lotniskiem. Niewielka awionetka nie doleciała do pasa startowego, uderzyła w ziemię i natychmiast stanęła w płomieniach. Według wstępnych ustaleń na pokładzie znajdowały się dwie osoby. Niestety, obie poniosły śmierć.

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