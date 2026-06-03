Katastrofa budowlana na Mazowszu. Lądował śmigłowiec LPR

Zawalił się fragment kamienicy w Łosicach
Groźny wypadek miał miejsce w Łosicach na Mazowszu. W środę, 3 czerwca przed godziną 10 lokalna policja otrzymała informację o zdarzeniu podczas prac remontowych.
- W trakcie wykonywania robót remontowych kamienicy doszło do zawalenia się szczytu budynku - przekazała nam asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji.
Wskutek zdarzenia, do którego doszło w starej kamienicy przy rynku w Łosicach, ranny został 50-letni pracownik firmy remontowej, który został przetransportowany do szpitala.
W trakcie trwania akcji ratunkowej w centrum Łosic lądował też śmigłowiec ratunkowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu operują też strażacy.
Zawalenie kamienicy w Łowiczu: