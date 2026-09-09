Aktualizacja 14:10

Nowe fakty ujawniła funkcjonariuszka policji. Niestety, są one najgorsze z możliwych. - W wyniku wypadku, po przewiezieniu do szpitala zmarła jedna osoba, pasażer pociągu - przekazała reporterowi "Super Expressu" podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji.

Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Sprawę monitorujemy w serwisach ESKA News. Informujemy o niej również na antenie Radia ESKA.

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Katastrofa kolejowa na Mazowszu 09.09.2026

Cztery osoby ciężko ranne po groźnym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę przed południem pociąg osobowy IC2820 "Koziołek" relacji Lublin - Szczecin zderzył się z pojazdem ciężarowym.

- Jedna z osób rannych nie miała funkcji życiowych. Wskutek prowadzonych działań zespołu ratownictwa medycznego funkcje życiowe zostały przywrócone. Podjęto wobec niej resuscytację krążeniowo-oddechową. Ta osoba została zabrana do szpitala - przekazał Radiu Eska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.

Wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitala są zarówno maszynista pociągu i kierowca samochodu ciężarowego.

Na miejscu katastrofy trwa akcja ratunkowa - skierowano tam dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i dziesięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodaje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, ruch pociągów jest wstrzymany na linii kolejowej nr 22, na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. Pasażerowie mogą na bieżąco zdobywać informacje, korzystając z portalu Pasazer.pl.

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