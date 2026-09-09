Wielkie święto gamingu i technologii! Logitech G PLAY 2026 w Warszawie

Wielkie święto gamingu i technologii w Warszawie

Logitech G, wiodący producent technologii i sprzętu dla graczy, streamerów oraz entuzjastów sim racingu, zaprasza na globalne święto gamingu – Logitech G PLAY w Warszawie! Wydarzenie pod hasłem „Play for the Breakthrough”, zgromadzi graczy, twórców i partnerów branżowych z całej Europy. W dniach 22 i 23 września, hala EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 stanie się areną, gdzie profesjonalny esport spotka się z gamingową społecznością i fanami.

Finały Counter-Strike 2 w ramach VRS - pula nagród 100 000 USD czeka!

Serce wydarzenia Logitech G PLAY zabije najmocniej podczas Betclic Logitech G PLAY Connect – turnieju Counter-Strike 2 z oszałamiającą pulą nagród 100 000 dolarów! To oficjalne rozgrywki w ramach Valve Regional Standings (VRS), organizowane przez Fantasyexpo, gdzie najlepsze drużyny regionu zmierzą się o chwałę i mistrzostwo. Już 22 września odbędą się zacięte play-offy, a wielki finał, rozstrzygający o wszystkim, odbędzie się 23 września na spektakularnej scenie w EXPO XXI. Bądź świadkiem historii – zobacz profesjonalny esport na żywo, poczuj każdą akcję bez ekranu pośrodku i stań się częścią niezapomnianej atmosfery tworzonej przez zawodników i tysiące fanów!

Clash of Streamers: 40 000 zł dla najlepszej społeczności!

Drugim filarem rywalizacji będzie Clash of Streamers – emocjonujący turniej Counter-Strike 2, w którym sześć społeczności popularnych twórców stoczy bój o pulę nagród 40 000 zł! Swoje drużyny poprowadzą i stworzą takie gwiazdy jak: izak, Pago, MrDzinold, Hyper, angelkacs oraz Rallen. Tutaj liczy się przede wszystkim zgranie, komunikacja i pomysł na grę, a nie tylko indywidualne umiejętności. Mecze będzie można śledzić na żywo, na scenie Logitech G PLAY, w towarzystwie kapitanów i ich fanów!

Ponad 100 gwiazd gamingu z całej Europy na Logitech G PLAY!

Warszawa stanie się europejską stolicą gamingu! Logitech G PLAY zgromadzi ponad 100 topowych influencerów, streamerów i osobowości gamingowych z całego kontynentu. Wśród nich znajdą się ambasadorzy marki, twórcy z milionami fanów oraz utytułowani zawodnicy esportowi, rywalizujący na światowych arenach.

Na liście potwierdzonych gości widnieją takie nazwiska jak: MrDzinold, izak, Pago, Nieuczesana, Jankos, Blowek, Snax, m0nesy, b1t, STYKO, Diana & Anton, Pow3r, Kinga Kujawska, SAJU, Jaxi, JaviGeek, Tolkin, Tenshi oraz dziesiątki innych twórców z Polski, Włoch, Hiszpanii, Czech, Turcji, Ukrainy i wielu innych rynków europejskich.

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Atrakcje i konkursy: gaming, który wychodzi poza ekran

EXPO XXI to przestrzeń pełna stref i aktywności otwartych dla wszystkich odwiedzających:

Strefy Free to Play – testy najnowszego sprzętu Logitech G i rywalizacja w różnych konkurencjach: od sim racingu i wyzwań w Counter-Strike, przez Fortnite, aż po Stumble Guys.

– testy najnowszego sprzętu Logitech G i rywalizacja w różnych konkurencjach: od sim racingu i wyzwań w Counter-Strike, przez Fortnite, aż po Stumble Guys. Race Days – we wtorek (22 września) fani sim racingu powalczą o najlepszy czas okrążenia i dziką kartę na finały w Barcelonie.

– we wtorek (22 września) fani sim racingu powalczą o najlepszy czas okrążenia i dziką kartę na finały w Barcelonie. SUPERSTRIKE CUP – wyzwanie celności i refleksu na unikalnej mapie w AIM LABS. Najlepsze wyniki nagradzane sprzętem z serii PRO.

– wyzwanie celności i refleksu na unikalnej mapie w AIM LABS. Najlepsze wyniki nagradzane sprzętem z serii PRO. Symulatory i strefy pokazowe – stanowiska sim racingowe, kabiny do streamingu dla twórców, profesjonalne setupy obsługiwane przez zawodowych graczy oraz rozgrywki konsolowe.

– stanowiska sim racingowe, kabiny do streamingu dla twórców, profesjonalne setupy obsługiwane przez zawodowych graczy oraz rozgrywki konsolowe. Pojedynki z twórcami – otwarte wyzwania i mecze z influencerami, których widzowie znają z ekranów.

Kiedy, gdzie i jak wziąć udział? Informacje w pigułce