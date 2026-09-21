Kiedy przestanie padać? Najnowsze prognozy nie pozostawiają złudzeń

Kiedy przestanie padać w Polsce? Synoptycy IMGW wskazują termin poprawy pogody

Ten tydzień zdecydowanie upłynie pod znakiem opadów. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że pozytywne zmiany w pogodzie nadejdą najwcześniej w sobotę. Zbliżająca się noc przyniesie sporo zachmurzenia nad całym krajem. Mieszkający na zachodzie oraz w centralnej Polsce mogą miejscami wypatrywać chwilowych przejaśnień. Mimo tego przelotne opady deszczu wystąpią praktycznie w każdym zakątku kraju.

Szczególnie obfitych ulew powinni spodziewać się mieszkańcy północnych województw. Według wyliczeń synoptyków spadnie tam lokalnie nawet do 15 milimetrów wody. Z kolei w Karpatach - 10 milimetrów. Zdecydowanie chłodniej i bardziej zimowo zapowiada się sytuacja w wyższych partiach Tatr. Zamiast deszczu górskie szczyty przykryje świeży śnieg, którego warstwa może wzrosnąć nawet o 10 centymetrów.

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Gwałtowna pogoda w Tatrach. IMGW wydało oficjalne ostrzeżenie przed ulewami

Synoptycy z IMGW zdecydowali się opublikować alert meteorologiczny dla powiatu tatrzańskiego. Instytut podaje w ostrzeżeniu: „Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm, na południu powiatu do 60 mm”.

Nadchodząca noc przyniesie też zauważalne ochłodzenie w całej Polsce. Termometry w większości regionów wskażą od 6 do 11 stopni Celsjusza. Temperaturę odczuwalną obniży silny wiatr, który z największą siłą uderzy nad morzem i na terenach górskich. Synoptycy przewidują, że porywy wiatru w okolicach Zatoki Gdańskiej mogą osiągnąć prędkość 55 kilometrów na godzinę, a w wyższych partiach gór wskaźniki 60 kilometrów na godzinę. Porywiste podmuchy doprowadzą do powstawania zamieci i zawiei śnieżnych na tatrzańskich szlakach.

Następne dni przyniosą kolejne opady. Zmiana pogody nastąpi najprawdopodobniej dopiero podczas weekendu. Sobotnie i niedzielne prognozy dają realną szansę na słoneczny dzień w każdym województwie.

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