Awantura w samolocie z Kiszyniowa. Pasażer z Izraela ignorował polecenia i zaczepiał ludzi

Awantura w samolocie z Kiszyniowa. Pasażer z Izraela dostał mandat

Obywatel Izraela podróżujący z Kiszyniowa do Warszawy wywołał zamieszanie na pokładzie samolotu. Mężczyzna zachowywał się bardzo głośno, całkowicie ignorując prośby personelu pokładowego. Według relacji Straży Granicznej, podróżny nie chciał usiąść na swoim miejscu ani zapiąć pasów bezpieczeństwa. Ponadto narzucał się innym osobom w samolocie i utrudniał pracę stewardesom i stewardom.

Zaraz po wylądowaniu maszyny na płycie lotniska pojawili się funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych z placówki Warszawa-Okęcie. Przypomnieli mężczyźnie o obowiązku przestrzegania poleceń wydawanych przez załogę i ostrzegli przed konsekwencjami prawnymi. Ostatecznie awanturnik dobrowolnie opuścił pokład i w towarzystwie mundurowych udał się do pomieszczeń służbowych. Tam został ukarany grzywną w wysokości 500 złotych, po czym pozwolono mu kontynuować zaplanowaną podróż.

Zakazane zdjęcia na lotnisku. Obywatel Chin ukarany

Dzień wcześniej na warszawskim lotnisku doszło do innego incydentu. Funkcjonariusze musieli zainterweniować wobec obywatela Chin, który oczekiwał na odprawę przed opuszczeniem Polski. Mężczyzna za pomocą telefonu komórkowego fotografował stanowiska kontroli paszportowej. Nie zważał przy tym na widoczne i jasne oznaczenia informujące o bezwzględnym zakazie robienia zdjęć w tej strefie. Pasażer został ukarany mandatem, a po usunięciu zrobionych fotografii pozwolono mu na kontynuowanie podróży.

Straż Graniczna na Okęciu. Ponad 50 interwencji od początku roku

W obydwu opisywanych sytuacjach funkcjonariusze nie musieli stosować środków przymusu bezpośredniego. Wszystko zakończyło się wypisaniem mandatów karnych oraz odpowiednimi pouczeniami. Od początku tego roku na warszawskim Okęciu przeprowadzono już ponad 50 podobnych interwencji. Działania te są podejmowane wobec pasażerów, którzy w rażący sposób łamią obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa.