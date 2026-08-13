Premier Izraela na plakatach w nazistowskim mundurze. Zamiast swastyki użyto Gwiazdy Dawida

W minionym tygodniu w mieście pojawiły się plakaty przedstawiające obecnego premiera Izraela, Binjamina Netanjahu, ubranego w strój mocno nawiązujący do munduru nazistowskich oficerów. Powyżej wizerunku polityka umieszczono niemieckie słowo „Übermenschen”, które w ideologii III Rzeszy oznaczało nadczłowieka. Wyraz ten zapisano specyficzną, gotycką czcionką, kojarzoną z nazistowskimi Niemcami. Pod ilustracją znalazł się napis: „Izrael dokonuje ludobójstwa w Palestynie. Zbrodni przewodzi Beniamin Netanjahu”. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za rozwieszeniem tych materiałów.

Pro-Pals in Poland put up these antisemitic posters in a town called Otwock. The Nazis completely destroyed the Jewish community of Otwock. All 8000 Jews were murdered at Treblinka. How DARE they.h/t @kann_news pic.twitter.com/dGQmICu7j6— Heidi Bachram (@HeidiBachram) August 7, 2026

Temat ten od kilku dni wywołuje burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych. Wielu mieszkańców Otwocka jest oburzonych, zwracając uwagę, że wykorzystanie symboliki nazistowskiej w tym mieście jest wyjątkowo dotkliwe z uwagi na jego przeszłość. Przed wybuchem II wojny światowej Otwock tętnił życiem żydowskim. Według danych Żydowskiego Instytutu Historycznego, do 1939 roku żyło tu ponad 10 tysięcy Żydów, co stanowiło od 55 do 60 procent wszystkich mieszkańców. Niestety, 19 sierpnia 1942 roku niemal cała ta społeczność została zamordowana w obozie zagłady w Treblince.

Stowarzyszenie reaguje na plakaty w Otwocku

Swoje stanowisko wobec plakatów wyraziło Stowarzyszenie Współpracy Kulturalnej Polska-Izrael im. Aleksa Dancyga. Przedstawiciele tej organizacji zwrócili się do władz miejskich Otwocka z pytaniem, czy akceptują oni obecność tego typu treści w przestrzeni publicznej i czy jest to zgodne z deklarowanymi przez nich wartościami.

„Wykorzystywanie symboliki nazistowskiej oraz zastępowanie swastyki Gwiazdą Dawida przekracza granice uczciwej debaty politycznej. Dla wielu osób nie jest to już krytyka konkretnego polityka czy rządu, lecz użycie symboli o wyjątkowo bolesnym znaczeniu historycznym”

Tak napisał Zvi Henryk Kelner, przewodniczący stowarzyszenia, w oficjalnym piśmie skierowanym do otwockich urzędników. Zvi Kelner zaznaczył również, że jego celem nie jest zakazywanie krytyki wobec rządu Izraela czy premiera. Jednakże podkreślił, że wszelka krytyka powinna być formułowana w sposób szanujący pamięć o ofiarach Holokaustu, szczególnie w miejscu tak historycznie powiązanym ze społecznością żydowską.

Otwock usunął plakaty z Netanjahu

Przedstawiciele Urzędu Miasta Otwocka stanowczo deklarują, że podjęli natychmiastowe kroki po tym, jak tylko materiały ujrzały światło dzienne. Według informacji przekazanych przez magistrat, władze nie udzieliły żadnej zgody na umieszczanie takich treści na miejskich słupach ogłoszeniowych.

W odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy „Super Expressu”, biuro prasowe otwockiego urzędu miasta poinformowało o szybkim usunięciu kontrowersyjnych plakatów. Dodatkowo zabezpieczono materiały z monitoringu miejskiego, które mogą okazać się kluczowe w identyfikacji sprawców.

„Należy podkreślić, że Miasto Otwock nie wyrażało i stanowczo nie wyraża zgody na ekspozycję tego typu materiałów na ogólnodostępnych słupach reklamowych. Za taką reakcję i podejście Miasto Otwock otrzymało podziękowanie ze strony Ambasadora Izraela w Polsce”

Tak brzmiał oficjalny komunikat biura prasowego. Ponadto, z nieoficjalnych źródeł wynika, że Ambasada Izraela zdecydowała się zawiadomić prokuraturę o całym zdarzeniu.