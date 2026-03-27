Zmiana czasu może negatywnie wpływać na zdrowie, zaburzając rytm dobowy i powodując zmęczenie czy problemy z koncentracją. Aby zminimalizować negatywne skutki, zaleca się stopniowe przesuwanie godziny snu przed zmianą oraz dbanie o odpowiednią higienę snu.

Zmiana czasu - skąd się wzięła i jak na nas wpływa?

Zmiana czasu została wprowadzona głównie z powodów ekonomicznych — chodziło o lepsze wykorzystanie światła dziennego i ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Dłuższe, jasne wieczory sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu i mogą pozytywnie wpływać na samopoczucie. Jednak z biegiem lat coraz częściej pojawiają się głosy krytyczne, wskazujące na negatywny wpływ zmiany czasu na zdrowie.

Przestawienie zegarków może zaburzać nasz rytm dobowy, czyli tzw. zegar biologiczny. Objawia się to zmęczeniem, problemami z koncentracją, a nawet pogorszeniem nastroju. Szczególnie wrażliwe są dzieci, osoby starsze oraz ci, którzy mają nieregularny tryb życia. Organizm potrzebuje zazwyczaj kilku dni, aby przystosować się do nowego czasu.

Choć zmiana czasu wciąż obowiązuje w wielu krajach europejskich, jej przyszłość pozostaje niepewna. Od kilku lat trwają dyskusje nad jej zniesieniem, jednak jak dotąd nie wprowadzono jednolitego rozwiązania. Do tego czasu pozostaje nam co roku pamiętać o przestawieniu zegarków i przygotować się na tę jedną, krótszą noc.

Kiedy zmieniamy czas na letni?

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 28 na 29 marca. O godzinie 2:00 wskazówki zegara zostaną przesunięte na 3:00. Oznacza to, że tej jednej nocy będziemy spać o godzinę krócej. Choć dla niektórych to niewielka różnica, wiele osób odczuwa ją przez kilka kolejnych dni — szczególnie jeśli mają ustalony rytm snu i obowiązki zawodowe lub szkolne.

