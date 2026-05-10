Kierowca BMW dachował na S2. Latające części auta uszkodziły inne pojazdy

Alicja Franczuk
2026-05-10 15:05

W niedzielę przed południem na drodze ekspresowej S2 w rejonie miejscowości Opacz-Kolonia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kierowca osobowego BMW stracił panowanie nad autem, wpadł na bariery i dachował, a oderwane odłamki karoserii uderzyły w samochody poruszające się po przeciwległej jezdni.

Dachowanie BMW na trasie S2 w Opaczy-Kolonii

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w niedzielę, 10 maja, około godziny 10:30. Na odcinku tranzytowym drogi ekspresowej S2 prowadzącym w stronę Terespola, nieopodal ulicy Migdałowej w miejscowości Opacz-Kolonia, doszło do poważnego incydentu drogowego z udziałem samochodu osobowego.

- O godz. 10:30 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu. Na węźle Opacz kierujący pojazdem BMW X3 nie dostosował prędkości do panujących warunków i uderzył w liny odgradzające pasy jezdni. W wyniku tego samochód dachował - przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Roztrzaskane elementy BMW uderzyły w inne auta

Impet uderzenia w bariery linowe okazał się na tyle potężny, że w pojeździe całkowicie wyrwane zostało lewe przednie koło. Dodatkowo liczne oderwane fragmenty zniszczonej karoserii przeleciały na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzyły w trzy prawidłowo przemieszczające się tamtędy samochody.

Utrudnienia w ruchu po kolizji na S2 pod Warszawą

Po zgłoszeniu incydentu na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby ratunkowe. Przybyli medycy dokładnie przebadali wszystkie osoby biorące udział w tym zdarzeniu. Ostatecznie okazało się, że żaden z uczestników nie doznał obrażeń wymagających hospitalizacji, a zniszczeniu uległy wyłącznie auta.

Funkcjonariusze policji sprawdzili również stan trzeźwości wszystkich uczestników kolizji. Jak poinformował młodszy aspirant Filipiak z wydziału prasowego stołecznej komendy, każdy z kierujących był całkowicie trzeźwy, a sprawca poruszający się autem marki BMW dysponował ważnymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów.

Z powodu prowadzonych na miejscu czynności zabezpieczających, kierowcy poruszający się trasą S2 musieli liczyć się z poważnymi komplikacjami. Przez długi czas ruch na tym odcinku drogi ekspresowej był znacząco utrudniony ze względu na pracujące służby.

