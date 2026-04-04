Kierowca BMW uderzył w autobus. Są nowe informacje o rannych w wypadku

Wypadek autobusu w Markach. Kierowca BMW pod dozorem policji

Kierowca BMW, który w piątek 3 kwietnia zderzył się z autobusem miejskim w Markach (woj. mazowieckie), został objęty dozorem policyjnym — poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. W wypadku rannych zostało osiem osób, z czego pięć nadal przebywa w szpitalu, a jedna jest w stanie ciężkim.

Jak przekazał Sobótka, mężczyzna prowadzący BMW został zatrzymany po zdarzeniu, jednak następnego dnia, w sobotę 4 kwietnia, po przesłuchaniu został zwolniony. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Funkcjonariusz podkreślił również, że zarówno kierowca BMW, jak i autobusowy byli trzeźwi w chwili wypadku.

Są ranni. Część osób nadal w szpitalu

Spośród ośmiu poszkodowanych pięć osób nadal pozostaje w szpitalu. Jedna z nich jest w ciężkim stanie, natomiast trzy osoby zostały już wypisane.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 16:30. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym autobus miejski przewrócił się na bok.

