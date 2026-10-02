Kierowców i pasażerów na warszawskiej Pradze czekają duże utrudnienia, bo ważna ulica będzie jednokierunkowa aż do końca listopada

Jak pojadą kierowcy podczas remontu Żupniczej?

Prace będą realizowane etapami na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Bliską a stacją transformatorową przy ulicy Żupniczej 8. Wykonawca będzie zajmował kolejno raz jedną, a raz drugą stronę jezdni. Na samym początku deweloper zamknie połowę szerokości ulicy Żupniczej przy skrzyżowaniu z ulicą Bliską. W kolejnych fazach roboty będą przesuwać się w stronę ulicy Chodakowskiej, po czym robotnicy przeniosą się na drugą stronę drogi.

Najważniejszą informacją dla zmotoryzowanych jest to, że przez cały czas trwania inwestycji przejazd remontowanym odcinkiem będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku. Kierowcy pojadą tam tylko w stronę ulicy Chodakowskiej. Zmiany te wymusiły wyznaczenie tras objazdowych dla podróżujących w przeciwnym kierunku.

Objazdy dla kierowców oraz utrudnienia dla pieszych

Dla kierowców podróżujących w stronę przeciwną do dozwolonego kierunku jazdy przygotowano oficjalny objazd. Trasa omijająca zamknięty fragment drogi została poprowadzona następującymi ulicami:

Mińską ,

, Grochowską ,

, Lubelską ,

, oraz Bliską.

Warto również zwrócić uwagę na lokalne zmiany na skrzyżowaniach. Podczas prowadzenia robót na skrzyżowaniu z Żupniczą, wyjazd z ulicy Bliskiej od strony tamtejszego parkingu będzie możliwy wyłącznie w lewą stronę, w ulicę Joselewicza. Z utrudnieniami muszą liczyć się także piesi. W czasie odnawiania chodników ruch pieszy zostanie skierowany na jedną, bezpieczną i dostępną w danym momencie stronę ulicy.

Autobusy miejskie jadą na objazdy

Prace drogowe wpłyną znacząco na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Swoje trasy w jednym kierunku zmienią cztery linie autobusowe o numerach 102, 123, 173 oraz 202. Pojazdy zmierzające w kierunku Dworca Wschodniego od strony ulicy Lubelskiej oraz stacji Metro Stadion Narodowy zostaną skierowane ulicami Mińską i Grochowską, skąd powrócą na swoje stałe trasy.

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje o kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej pasażerowie mogą znaleźć na oficjalnej stronie wtp.waw.pl. Zgodnie z zapowiedziami, remont tego fragmentu ulicy Żupniczej ma potrwać do końca listopada, co oznacza, że kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na blisko dwumiesięczne utrudnienia.