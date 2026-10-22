Tęcza powraca na Żoliborz. Znamy datę pierwszych seansów

Kino Tęcza znowu w stolicy

Obecnie brakuje jeszcze dokładnych informacji o harmonogramie planowanego otwarcia. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które zarządza obiektem, obiecuje jednak, że szczegóły zostaną zaprezentowane w nadchodzącym czasie.

Pierwsze projekcje zaplanowano na sobotę i niedzielę, 28 oraz 29 listopada. Wydarzenie to będzie stanowić oficjalny powrót jednej z najbardziej cenionych instytucji kulturalnych na starym Żoliborzu.

Początki w starej kotłowni

Historia gmachu przy ul. Suzina sięga 1929 roku. Początkowo budynek ten pełnił funkcję centralnej kotłowni, która ogrzewała okoliczne osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Okoliczni lokatorzy prędko zauważyli, że przemysłowa bryła świetnie nadaje się do celów kulturalnych. W 1933 roku w przestrzeni dawnej kotłowni stworzono salę teatralną, a zaledwie rok później uruchomiono tu pierwsze pokazy kinowe.

Placówka funkcjonowała nieprzerwanie aż do 1989 roku. W kolejnej dekadzie z jej przestrzeni korzystali członkowie Akademii Ruchu. Z biegiem lat obiekt popadał w ruinę, a słynny neon zgasł na długi czas.

Intensywne dwa lata remontu

Renowacja budynku trwała od września 2024 roku do lipca 2026 roku. Miasto Stołeczne Warszawa zrealizowało ten projekt przy wsparciu finansowym z kasy Województwa Mazowieckiego. Choć obiekt zmodernizowano zgodnie z obecnymi wymogami, zachowano jego niepowtarzalny, filmowy klimat.

Kluczowym punktem przebudowy była nowa sala kinowa dla 145 widzów. Została ona wyposażona w sprzęt najnowszej generacji, umożliwiający projekcje w formacie 4K, a także w zupełnie nowy ekran i system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Zadbano również o dostępność – budynek jest w pełni przyjazny dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, a specjalne pętle indukcyjne pomogą w odbiorze wydarzeń osobom z aparatami słuchowymi.

Klasyczny projektor 35 mm znów w akcji

Pomimo wdrożenia nowoczesnych technologii, Kino Tęcza nie zapomina o korzeniach kinematografii. W kabinie projekcyjnej znalazło się miejsce dla klasycznego urządzenia VICTORIA, produkowanego przez włoską firmę Cinemeccanica, przystosowanego do odtwarzania filmów z tradycyjnej taśmy 35 mm.

Pozyskanie tego sprzętu wymagało sporych starań. Ponieważ produkcja tego modelu została już dawno zakończona, włoski producent zdecydował się wznowić produkcję specjalnie dla warszawskiej instytucji, tworząc dwa nowe egzemplarze na specjalne zamówienie.

W efekcie repertuar Kina Tęcza będzie niezwykle urozmaicony, łącząc najnowsze produkcje cyfrowe z seansami klasycznych dzieł filmowych w ich pierwotnej, analogowej postaci.

Nowe funkcje: nie tylko kino

Odnowiona Tęcza to już nie tylko klasyczne kino repertuarowe, ale prawdziwe centrum kultury audiowizualnej.

W przestrzeni obiektu wydzielono specjalne studio montażowe do obróbki materiałów wideo i audio. Powstała także dedykowana sala edukacyjna, w której będą odbywać się warsztaty, zajęcia dla młodzieży szkolnej, spotkania z ludźmi kina oraz zajęcia z podstaw produkcji filmowej.

Zaawansowana infrastruktura do streamingu umożliwi nadawanie wybranych eventów na żywo w sieci oraz w telewizji. Instytucja planuje także organizację licznych debat, spotkań autorskich i festiwali tematycznych.

Powrót seansów pod gołym niebem

Tradycją kina były zawsze letnie pokazy plenerowe. Wieczorne seanse na wewnętrznym dziedzińcu przez długi czas przyciągały tłumy mieszkańców i tworzyły niepowtarzalny, lokalny klimat tego miejsca.

Po remoncie, dziedziniec znowu stanie się miejscem projekcji filmowych oraz innych wydarzeń integrujących społeczność Żoliborza. Dzięki temu standardowy repertuar wzbogaci się o atrakcyjne wydarzenia na zewnątrz.

W budynku przy ul. Suzina zagości również Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC, którego organizatorem jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.