Tej zimy Królewskiego Ogrodu Światła nie będzie

Od 2012 roku Królewski Ogród Światła w Wilanowie był jednym z symboli jesienno-zimowego sezonu w stolicy i rokrocznie przyciągał prawdziwe tłumy zwiedzających. W tym roku, po raz pierwszy od 14 lat, Pałac w Wilanowie nie zaprosi do siebie miłośników świetlnych iluminacji.

- Ta decyzja wynika z potrzeby podsumowania dotychczasowych doświadczeń, wnikliwej analizy zmieniających się oczekiwań odbiorców i nowych trendów w tworzeniu plenerowych ekspozycji świetlnych. Chcemy wykorzystać ten czas na opracowanie nowej koncepcji Królewskiego Ogrodu Światła, która pozwoli nam spojrzeć na tę wyjątkową przestrzeń z nowej perspektywy. Naszym celem jest stworzenie ekspozycji nowoczesnej i angażującej, a jednocześnie pozostającej w harmonii z historycznym charakterem wilanowskiej rezydencji - tłumaczy Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na oficjalnych kanałach imprezy budząc wielkie emocje wśród komentujących. Część z nich żałuje, mówiąc, że Ogród Światła w Wilanowie był dla nich jednym z symboli zimy w mieście i atrakcją, na którą czekało się cały rok. Inni z kolei przyjęli ją z ulgą, twierdząc, że wydarzenie to od zawsze kojarzyło im się z tandetą, kiczem i "muzyką puszczaną z taśmy", co nijak nie przystawało do zabytkowych przestrzeni Wilanowa. Jeszcze inni zwracają uwagę, że opracowanie nowej koncepcji to jedynie pretekst, bo przecież tego typu działania można było podjąć pomiędzy jedną a drugą edycją wydarzenia, nie potrzeba było rocznej przerwy. Być może więc Ogród Światła już nigdy nie powróci do Wilanowa.

Zamiast Ogrodu Światła - Jarmark

Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapewnia, że tej jesieni i zimy na terenie placówki nie zabraknie wyjątkowych atrakcji. Już w weekend 28–29 listopada odbędzie się pierwszy w historii Muzeum Jarmark Adwentowy, który odbędzie się w muzealnej Oranżerii.

Jednocześnie władze Pałacu zapewniają, że tegoroczna przerwa w organizacji Królewskiego Ogrodu Światła nie oznacza końca tej historii, lecz początek pracy nad jej nowym rozdziałem.

Decyzja ws. Ogrodu Światła to kolejna zmiana w Muzeum Pałacu w Wilanowie, którego funkcję dyrektora pełni od dyrektora maja tego roku Piotr Górajec. Przejął on to stanowisko po skandalu związanym z koncertem techno, który wiosną odbył się w pałacowych ogrodach. Wydarzenie zakończyło się odwołaniem wieloletniego dyrektora placówki Pawła Jaskanisa.

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