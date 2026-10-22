W tym roku nie będzie kolejnej edycji jednej z największych warszawskich atrakcji. Znamy powody

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-22 9:33

Królewski Ogród Światła w Wilanowie, jedna z największych warszawskich atrakcji jesienno-zimowych, nie odbędzie się w tym roku po raz pierwszy od 14 lat. Muzeum Pałacu Króla Jana III ogłosiło przerwę, tłumacząc ją potrzebą opracowania nowej, angażującej koncepcji. Decyzja ta, choć zaskakująca dla wielu, ma pozwolić na modernizację wydarzenia, które dotychczas przyciągało rzesze zwiedzających, budząc jednocześnie dyskusje.

Tej zimy Królewskiego Ogrodu Światła nie będzie

Od 2012 roku Królewski Ogród Światła w Wilanowie był jednym z symboli jesienno-zimowego sezonu w stolicy i rokrocznie przyciągał prawdziwe tłumy zwiedzających. W tym roku, po raz pierwszy od 14 lat, Pałac w Wilanowie nie zaprosi do siebie miłośników świetlnych iluminacji. 

- Ta decyzja wynika z potrzeby podsumowania dotychczasowych doświadczeń, wnikliwej analizy zmieniających się oczekiwań odbiorców i nowych trendów w tworzeniu plenerowych ekspozycji świetlnych. Chcemy wykorzystać ten czas na opracowanie nowej koncepcji Królewskiego Ogrodu Światła, która pozwoli nam spojrzeć na tę wyjątkową przestrzeń z nowej perspektywy. Naszym celem jest stworzenie ekspozycji nowoczesnej i angażującej, a jednocześnie pozostającej w harmonii z historycznym charakterem wilanowskiej rezydencji - tłumaczy Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na oficjalnych kanałach imprezy budząc wielkie emocje wśród komentujących. Część z nich żałuje, mówiąc, że Ogród Światła w Wilanowie był dla nich jednym z symboli zimy w mieście i atrakcją, na którą czekało się cały rok. Inni z kolei przyjęli ją z ulgą, twierdząc, że wydarzenie to od zawsze kojarzyło im się z tandetą, kiczem i "muzyką puszczaną z taśmy", co nijak nie przystawało do zabytkowych przestrzeni Wilanowa. Jeszcze inni zwracają uwagę, że opracowanie nowej koncepcji to jedynie pretekst, bo przecież tego typu działania można było podjąć pomiędzy jedną a drugą edycją wydarzenia, nie potrzeba było rocznej przerwy. Być może więc Ogród Światła już nigdy nie powróci do Wilanowa.  

Zamiast Ogrodu Światła - Jarmark 

Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapewnia, że tej jesieni i zimy na terenie placówki nie zabraknie wyjątkowych atrakcji. Już w weekend 28–29 listopada odbędzie się pierwszy w historii Muzeum Jarmark Adwentowy, który odbędzie się w muzealnej Oranżerii. 

Jednocześnie władze Pałacu zapewniają, że tegoroczna przerwa w organizacji Królewskiego Ogrodu Światła nie oznacza końca tej historii, lecz początek pracy nad jej nowym rozdziałem. 

Decyzja ws. Ogrodu Światła to kolejna zmiana w Muzeum Pałacu w Wilanowie, którego funkcję dyrektora pełni od dyrektora maja tego roku Piotr Górajec. Przejął on to stanowisko po skandalu związanym z koncertem techno, który wiosną odbył się w pałacowych ogrodach. Wydarzenie zakończyło się odwołaniem wieloletniego dyrektora placówki Pawła Jaskanisa. 

Królewski Ogród Światła w Wilanowie 2024/25
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Królewski Ogród Światła zachwyca w Wilanowie

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