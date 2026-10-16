Kłęby czarnego dymu nad Warszawą. Akcja straży na Wale Miedzeszyńskim

Pożar przy Wale Miedzeszyńskim. Kłęby dymu nad Warszawą

Służby ratunkowe odebrały zawiadomienie o zagrożeniu w piątek, 16 października, punktualnie o godzinie 16.33. Płomienie objęły budynek usługowo-handlowy usytuowany na Wale Miedzeszyńskim. Z odległości wielu kilometrów dało się zauważyć gęste kłęby dymu unoszące się nad prawobrzeżną częścią stolicy.

Jak poinformowali strażacy w rozmowie z portalem „Super Express”, żywioł zaatakował salon rowerowy. Do akcji gaśniczej zadysponowano łącznie osiem wozów Państwowej Straży Pożarnej. Rejon działań zabezpieczały również patrole policyjne oraz pracownicy pogotowia energetycznego. Ratownikom udało się szybko stłumić główne zarzewie ognia, a obecnie prowadzona jest faza dogaszania pogorzeliska.

- Zapaliły się elementy, przechowywane na balkonie sklepu. Trudno teraz określić co dokładnie, ponieważ pozostała po nich kupa spalonych szczątków. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Kiedy przyjechaliśmy, ochroniarze powiedzieli nam, że nikogo nie ma wewnątrz - przekazuje „SE” mł. bryg. Artur Janowski, obecny na miejscu akcji.

Mimo deklaracji o braku rannych, procedura wymaga od mundurowych szczegółowej weryfikacji pogorzeliska. Strażacy muszą skrupulatnie przeczesać cały kompleks, aby definitywnie wykluczyć obecność ludzi. Kontroli podlegają mroczne zakamarki magazynów, zaplecza socjalne, sanitariaty oraz wszystkie strefy obiektu ukryte za główną salą obsługi klienta.

Asysta techników z pogotowia energetycznego odgrywała kluczową rolę podczas tej niebezpiecznej interwencji. Ich nadrzędnym zadaniem było odcięcie dopływu prądu i odpowiednie zabezpieczenie lokalnych instalacji. Taka procedura minimalizuje niebezpieczeństwo porażenia mundurowych w trakcie wylewania ton wody oraz zapobiega powstawaniu wtórnych ognisk pożaru wskutek zwarć elektrycznych.

Teren incydentu znalazł się pod ścisłym nadzorem policyjnym. Funkcjonariusze pilnowali, aby przypadkowi przechodnie nie podchodzili do płonącej konstrukcji. Do ich obowiązków należało także zarządzanie ruchem drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie zablokowanego obszaru.

Dlaczego nad Warszawą unosił się czarny dym?

Ekstremalnie gęste zadymienie było bezpośrednim efektem spalania specyficznego asortymentu znajdującego się wewnątrz salonu. Pojazdy jednośladowe oraz ich akcesoria składają się w dużej mierze z tworzyw sztucznych, układów elektronicznych, smarów i gumy. To właśnie rozkład termiczny tych ostatnich materiałów generował potężną chmurę mrocznego, bardzo smolistego dymu.

Służby apelowały do mieszkańców przebywających w pobliżu o zachowanie szczególnej ostrożności i nieblokowanie tras dojazdowych dla kolejnych samochodów ratowniczych. Zalecano również szczelne zamknięcie okien w okolicznych budynkach mieszkalnych, aby skutecznie ograniczyć przepływ toksycznych oparów do wnętrz.

Przyczyny pożaru na Pradze-Południe będą szczegółowo badane

Priorytetem dla oddziałów straży pożarnej była całkowita likwidacja płomieni oraz ostateczne potwierdzenie bezpieczeństwa całej konstrukcji. Kolejnym kluczowym etapem procedury będzie dokładna inspekcja strefy, w której ogień pojawił się jako pierwszy. Dopiero te metodyczne działania pozwolą odtworzyć początkowy przebieg całego dramatu.

Do tej pory służby nie wydały żadnego oficjalnego komunikatu dotyczącego genezy tego groźnego incydentu. Wyjaśnieniem zagadki zajmą się policyjni eksperci z wydziału techniki kryminalistycznej oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Ich uwaga skupi się na drobiazgowej analizie zapisów z kamer monitoringu, kondycji sprzętu sklepowego oraz stanie instalacji elektrycznej w zgliszczach.