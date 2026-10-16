Tragiczny wypadek motocyklisty przy Wybrzeżu Szczecińskim. Zmarł 21-letni kierowca Yamahy

Spis treści Tragedia na Wybrzeżu Szczecińskim. Świadek ruszył na pomoc

Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o zdarzeniu we wtorek po godzinie 15:48. To właśnie wtedy oficer dyżurny warszawskiej policji odebrał zgłoszenie o ciężkim wypadku drogowym na Wybrzeżu Szczecińskim.

Tragedia na Wybrzeżu Szczecińskim. Świadek ruszył na pomoc

Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 21-letni mężczyzna poruszał się motocyklem marki Yamaha, jadąc w stronę ogrodu zoologicznego. Wkrótce po przejechaniu skrzyżowania z ulicą Sokolą, młody motocyklista uderzył z impetem w krawężnik, co doprowadziło do utraty kontroli nad prowadzonym jednośladem.

Dziennikarze „Super Expressu” dotarli do nieoficjalnych informacji, według których jednym z pierwszych świadków tragedii był pracownik transportu sanitarnego. Mężczyzna natychmiast ruszył poszkodowanemu na ratunek, rozpoczynając pierwszą pomoc. Chwilę później na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy kontynuowali walkę o życie 21-latka. Niestety, po trwającej około 30 minut reanimacji, stwierdzono zgon motocyklisty.

Policjanci musieli częściowo zamknąć Wybrzeże Szczecińskie dla ruchu samochodowego. Na miejscu zdarzenia ustawiono specjalistyczny parawan policyjny, by osłonić ciało zmarłego przed wzrokiem osób postronnych. Uwaga śledczych skupia się również na stojącym za taśmą zabezpieczającą samochodzie do nauki jazdy. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, czy auto mogło odegrać rolę w doprowadzeniu do wypadku.

– Z naszych obecnych ustaleń wynika, że nie doszło do fizycznego kontaktu motocyklisty z L-ką. Być może jakiś manewr kierowcy samochodu spowodował określoną reakcję 21-latka? To będą teraz ustalać biegli i prokurator –

wyjaśnił w rozmowie z „Super Expressem” młodszy aspirant Paweł Chmura z Wydziału Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Dla kierowców przemieszczających się tą trasą przewidziano znaczne utrudnienia. Działania policyjnych specjalistów i prokuratury mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Z uwagi na charakter zdarzenia i konieczność dokładnego zbadania śladów, służby ratunkowe nie precyzują godziny przywrócenia normalnego ruchu.