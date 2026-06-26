Kłęby czarnego dymu nad Warszawą. Pożar na Marywilskiej

Pożar na Marywilskiej w Warszawie. Kłęby dymu nad Żeraniem i Tarchominem

Mieszkańcy warszawskiego Tarchomina zauważyli dzisiaj gęsty, czarny dym unoszący się nad okolicami Żerania. Jak ustalił Super Express, ogień pojawił się w niezamieszkanym budynku przy ulicy Marywilskiej, w tuż obok ulicy Miętowej. Jak przekazał Hubert Kosyl z warszawskiej Państwowej Straży Pożarnej, sytuacja jest opanowana: „Był to pożar pustostanu na ulicy Marywilskiej, niedaleko parkingu park&ride, Żerania i ulicy Miętowej. W akcji uczestniczą cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej”. Służby nie otrzymały żadnych zgłoszeń dotyczących rannych lub konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Obecnie strażacy zajmują się dogaszaniem zniszczonego budynku. Warto przypomnieć, że ponad dwa lata temu na tej samej ulicy doszło do dramatycznych scen, gdy żywioł strawił potężną halę kupiecką.

Autor: Ewelina Celejewska/ Archiwum prywatne

Wielki pożar Centrum Handlowego Marywilska 44. W tle sabotaż

Dramat z nocy z 11 na z 12 maja 2024 roku zapisał się jako jedna z najbardziej niszczycielskich katastrof w najnowszej historii Warszawy. Zaledwie kilka godzin wystarczyło, by kompleks handlowy przy Marywilskiej 44 zamienił się w zgliszcza. Żywioł całkowicie zniszczył około 1400 lokali handlowych i punktów usługowych, pozbawiając majątku setki drobnych przedsiębiorców. Około 700 osób straciło pracę. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową zakończyło się stwierdzeniem, że pożar hali był zaplanowanym aktem sabotażu, zleconym przez rosyjski wywiad. Według śledczych podpalenie przeprowadziła zorganizowana szajka planująca analogiczne ataki na terenie także innych państw Unii Europejskiej. W tej głośnej sprawie zarzuty usłyszało dwóch obywateli Ukrainy.

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