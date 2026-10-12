Kluczowy wjazd na most w Warszawie znów otwarty, a na nowej jezdni kierowcy zobaczą ślad dawnej historii

Łącznica na Most Śląsko-Dąbrowski przejezdna. Co jeszcze robią drogowcy?

Prace na łącznicy wymagały całkowitego zamknięcia wjazdu na most w stronę Pragi na odcinku od Wisłostrady do Alei „Solidarności”. Wykonawca robót, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, przeprowadził gruntowny remont nawierzchni jezdni. Stara podbudowa została wymieniona, a zabytkowa kostka ułożona na nowo zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, co pozwoliło zachować dawny charakter tej przestrzeni.

Otwarcie jezdni dla aut nie oznacza jednak całkowitego końca prac w tym obszarze. Drogowcy kontynuują jeszcze roboty wykończeniowe i brukarskie, które nie blokują przejazdu samochodów. Do wykonania pozostały:

prace brukarskie na chodnikach oraz wykonanie opasek,

oraz wykonanie opasek, remont zjazdów do Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

Niezwykłe odkrycie pod jezdnią. Natrafiono na przedwojenne kamienice

Prowadzony remont nawierzchni przyniósł spore zaskoczenie. W trakcie letnich prac pod ziemią odkryto fragmenty dawnej zabudowy Warszawy, która znajdowała się w sąsiedztwie Wiaduktu Pancera. Pod powierzchnią jezdni odkopano pozostałości po nieparzystej stronie ulicy, w tym trzy historyczne obiekty:

Kamienicę Binkowskiej ,

, Dom Profesorów ,

, Kamienicę Taubenhausa.

Odkryte mury zostały zbadane przez archeologów i decyzją konserwatora pozostawione pod ziemią. O tym, gdzie dokładnie stały dawne budynki, kierowcy i piesi mogą przekonać się, spoglądając na nową jezdnię, gdzie wyznaczono ślady dawnych murów. Jedynym elementem, który wydobyto na powierzchnię i zabezpieczono na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, był balkon Domu Profesorów.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe