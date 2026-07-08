Kobieta otworzyła pudełko po butach. W środku był metrowy wąż

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-08 14:22

Niezwykłe zdarzenie w Warszawie. Mieszkanka Bielan wezwała Ekopatrol po tym, jak w pudełku po butach znalazła blisko metrowego węża zbożowego. Gad, najprawdopodobniej uciekinier z terrarium, trafił pod opiekę specjalistów w warszawskim ZOO.

Wąż w pudełku po butach w Warszawie

Nietypową interwencję podjęli ostatnio warszawscy strażnicy miejscy z Chomiczówki na Bielanach. W piątek, 3 lipca, jedna z mieszkanek ulicy Conrada wezwała zaniepokojona Ekopatrol. Czekała na strażników z pudełkiem po butach. Okazało się, że w środku znajdował się... blisko metrowy wąż zbożowy o intensywnych barwach.

Wielkość gada wskazywała, iż jest to osobnik dorosły. Zwierz sprawiał wrażenie zadbanego i dobrze odżywionego. Prawdopodobnie uciekł komuś z terrarium. 

Kobieta nie wyjaśniła strażnikom, jak znalazła się w posiadaniu pudełka z butami, w którym był nieproszony gość. 

Wąż zbożowy - co to za zwierzę?

Po przeniesieniu węża z Chomiczówki do pojemnika transportowego strażnicy odwieźli go do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO, gdzie zajęli się nim specjaliści.

Wąż zbożowy występuje w Polsce wyłącznie jako zwierzę hodowlane – gatunek ten nie zasiedla naturalnie europejskich ekosystemów. Dostępność zbożówek w polskich sklepach terrarystycznych jest powszechna, a liczne hodowle krajowe oferują szeroki wybór umaszczeń. Popularny wąż zyskał rzeszę miłośników dzięki prostym wymaganiom i przystępnym cenom, co uczyniło go najczęściej wybieranym gadem przez początkujących hodowców w naszym kraju.

Pomarańczowy wąż zbożowy w ciemnym pojemniku. O interwencji Ekopatrolu na Bielanach przeczytasz na Eska Warszawa.
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