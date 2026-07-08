Tragiczna śmierć na zakręcie. Bartek i Oskar zginęli w roztrzaskanym Audi

Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Śmierć Bartka i Oskara w Przasnyszu

Wracamy do dramatycznych wydarzeń z wtorkowego poranka 5 maja. Kilka minut po godzinie 6 na ulicy Słowackiego w Przasnyszu doszło do makabrycznego wypadku drogowego. Według pierwszych informacji policji kierujący osobowym Audi A3 z niewyjaśnionych przyczyn stracił kontrolę nad samochodem, zjechał na pobocze i z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo.

W pojeździe znajdowało się dwóch 18-letnich mężczyzn, Bartek oraz Oskar. Obaj zginęli na miejscu zdarzenia w wyniku odniesionych obrażeń.

Koniec śledztwa w sprawie wypadku nastolatków. Prokuratura w Ostrołęce podaje szczegóły

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała 7 lipca o zakończeniu dochodzenia dotyczącego tego tragicznego zdarzenia. Decyzją śledczych postępowanie zostało umorzone. Rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że postanowienie w tej sprawie wydano 26 czerwca 2026 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że 18-letni Bartosz T., kierując samochodem marki Audi od strony Przasnysza w stronę Chorzel, tuż po pokonaniu zakrętu nie opanował pojazdu. Auto zjechało na prawo, a potem w lewo, po czym uderzyło dachem prosto w drzewo. Zarówno kierowca, jak i pasażer, Oskar M., ponieśli śmierć na miejscu.

W ramach prowadzonego postępowania sprawdzono również stan techniczny samochodu, by wykluczyć ewentualną awarię jako przyczynę tragedii. Powołany biegły przeprowadził szczegółowe oględziny rozbitego Audi i stanowczo stwierdził, że pojazd był sprawny. Główną przyczyną wypadku okazała się nadmierna prędkość, z jaką poruszał się 18-latek wychodząc z łuku drogi.

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