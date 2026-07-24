Koledzy Łukasza Żaka zniknęli. Sąd skazał ich na więzienie, mieli trafić do aresztu

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w połowie września 2024 roku. Pijany Łukasz Żak pędził Volkswagenem Arteonem ponad 225 km/h Trasą Łazienkowską w Warszawie. Ignorując zakazy prowadzenia aut, uderzył w pojazd podróżującej rodziny. W wyniku zderzenia zginął mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci odnieśli obrażenia.

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W minionym czasie zapadł nieprawomocny wyrok 20 lat więzienia dla sprawcy. Kary wymierzono także jego znajomym, którzy feralnej nocy towarzyszyli Żakowi, w tym pojawiając się na miejscu zdarzenia innym autem. Sąd stwierdził, że mężczyźni zignorowali rannych, utrudniali śledztwo w kwestii ustalenia kierowcy, a niektórzy wspierali ucieczkę głównego winowajcy za zachodnią granicę.

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Najsurowszą karę wśród kolegów sprawcy otrzymał Kacper K., którego skazano na pięć lat za kratkami. Ustalono, że kierował Cuprą pod wpływem alkoholu, nie pomógł ofiarom i podawał nieprawdziwe informacje na temat kierowcy Volkswagena.

Na czteroletnie pobyty w więzieniu skazano Mikołaja N. oraz Damiana J. Obaj odpowiedzą za brak pomocy poszkodowanym i zaangażowanie w ucieczkę Żaka. Sąd dowiódł ponadto, że przekazywali również nieprawdziwe doniesienia dotyczące sprawcy całego wypadku.

Z uwagi na orzeczenie kar przekraczających trzy lata pozbawienia wolności, sędzia zarządził natychmiastowe tymczasowe aresztowanie całej trójki. Co ciekawe, większość ze skazanych w ogóle nie stawiła się w sądzie na ogłoszeniu werdyktu.

Z nieoficjalnych źródeł serwisu brd24.pl wynika, że Damian J. i Mikołaj N. nie pojawili się w areszcie. Dziennikarze próbowali uzyskać oficjalne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. „Nie możemy potwierdzić, czy w/w zostali zatrzymani, ponieważ czynności wykonuje Policja" – brzmiała odpowiedź sądu.

Z informacji opublikowanych przez fakt.pl wynika, że Kacper K. finalnie trafił w ręce organów ścigania. Sytuacja dwóch pozostałych mężczyzn pozostaje niejasna. Zapytania w tej sprawie skierowano do Komendy Stołecznej Policji. Zespół prasowy KSP do tej pory nie poinformował, czy funkcjonariusze dostali nakaz doprowadzenia mężczyzn do aresztu, ani czy podjęte działania zakończyły się sukcesem.