Remont torowiska zmieni ruch tramwajów w Warszawie. Spore utrudnienia od piątku

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Marszałkowskiej i Andersa

W weekend, od 24 do 26 lipca, tramwaje nie będą kursowały ulicami Marszałkowską i Andersa na odcinku między Stawkami a Nowowiejską. Utrudnienia obejmą także Rondo Dmowskiego i Plac Bankowy. Powodem jest remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Na czas prac zawieszone zostaną linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18. Z kolei autobusy linii 151 i 520 pojadą wydłużonymi trasami do Placu Bankowego. Zmienią się także trasy tramwajów linii 4, 22, 27, 76, 79 oraz turystycznych 36 i T. Linie 4, 79 i T ominą zamknięty odcinek, jadąc Aleją Niepodległości, ulicą Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II.

Zmiany tras tramwajów w związku z remontem torowiska

Linia 22 zostanie wydłużona do Metra Młociny, a linia 27 pojedzie na Białołękę do Tarchomina Kościelnego ulicami Słowackiego, Marymoncką, Aleją Wittek, Kuklińskiego, Traktem Nadwiślańskim i Światowida.

Tramwaje linii 76 nie dojadą do Miasteczka Wilanów. Od Stawek zostaną skierowane do pętli Marymont-Potok.

Zmieni się także trasa turystycznej linii 36. W ten weekend tramwaje pojadą przez Pragę. Z ulicy Andersa przejadą Międzyparkową i Słomińskiego do Mostu Gdańskiego, następnie ulicami Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową, Targową i Aleją „Solidarności” do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Dalej pojadą Aleją „Solidarności”, Aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, Aleją Niepodległości i Nowowiejską, a następnie wrócą na swoją stałą trasę na Ochocie.

Dodatkowe linie tramwajowe

Na czas remontu uruchomione zostaną także dwie dodatkowe linie tramwajowe: 75 i 77.

Linia 75 będzie kursowała z pętli P+R Al. Krakowska ulicami Grójecką, Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec.

Linia 77 połączy Żerań FSO z PKP Służewiec. Tramwaje pojadą ulicami Jagiellońską, Ratuszową, Targową, Aleją „Solidarności”, Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Rakowiecką, św. Boboli, Wołoską i Marynarską.