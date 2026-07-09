Nowość na Lotnisku Chopina w Warszawie

Okres wakacyjny to dla portów lotniczych w Polsce czas wytężonej pracy i rekordowych tłumów. Wzmożony ruch pasażerski wiąże się często z uciążliwym staniem w kolejkach do bramek. Aby usprawnić ten proces, stołeczny port lotniczy zaczął korzystać z innowacyjnych skanerów bagażowych. Nowe urządzenia, potocznie nazywane „smoczycami”, mają zrewolucjonizować proces odprawy, czyniąc go znacznie bardziej komfortowym i efektywnym dla urlopowiczów.

Lotnisko Chopina stawia na nowoczesną technologię

Wprowadzone urządzenia opierają się na technologii tomografii komputerowej, znanej jako C3, generującej szczegółowy, trójwymiarowy obraz wnętrza walizek. To pozwala służbom ochrony na szybką i precyzyjną ocenę zawartości bez konieczności ręcznego przeszukiwania. Tego typu systemy zyskują popularność w Europie, skutecznie redukując czas odprawy. Na warszawskim lotnisku technologia funkcjonuje od 8 lipca i obecnie jest dostępna dla podróżnych posiadających usługę Fast Track.

Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli - przyp. red.), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB - mówił rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. To najpotężniejsze paszporty na świecie. Wśród liderów Polska!

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Skanery 3D na Lotnisku Chopina. Zmiany w przepisach dotyczących płynów i elektroniki

Osoby korzystające z nowoczesnych bramek zyskują ogromną wygodę, ponieważ nie muszą już wyciągać z toreb elektroniki, takiej jak komputery, tablety czy sprzęt fotograficzny. Dodatkowo, zniknął obowiązek prezentowania kosmetyków oraz innych cieczy w przezroczystych woreczkach. Przekłada się to na znacznie mniej przygotowań przed samą kontrolą, co gwarantuje płynniejsze przejście do strefy odlotów.

Nowe procedury przynoszą również sporą ulgę w kwestii przewożenia płynów w bagażu kabinowym. Dzięki zaawansowanym skanerom limit pojemności pojedynczego opakowania wzrósł aż do 2 litrów. Należy jednak pamiętać, że to ułatwienie dotyczy wyłącznie bramek wyposażonych w technologię C3 – na pozostałych stanowiskach nadal obowiązuje tradycyjny limit 100 mililitrów.