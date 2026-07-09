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Nowość na Lotnisku Chopina w Warszawie
Okres wakacyjny to dla portów lotniczych w Polsce czas wytężonej pracy i rekordowych tłumów. Wzmożony ruch pasażerski wiąże się często z uciążliwym staniem w kolejkach do bramek. Aby usprawnić ten proces, stołeczny port lotniczy zaczął korzystać z innowacyjnych skanerów bagażowych. Nowe urządzenia, potocznie nazywane „smoczycami”, mają zrewolucjonizować proces odprawy, czyniąc go znacznie bardziej komfortowym i efektywnym dla urlopowiczów.
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Lotnisko Chopina stawia na nowoczesną technologię
Wprowadzone urządzenia opierają się na technologii tomografii komputerowej, znanej jako C3, generującej szczegółowy, trójwymiarowy obraz wnętrza walizek. To pozwala służbom ochrony na szybką i precyzyjną ocenę zawartości bez konieczności ręcznego przeszukiwania. Tego typu systemy zyskują popularność w Europie, skutecznie redukując czas odprawy. Na warszawskim lotnisku technologia funkcjonuje od 8 lipca i obecnie jest dostępna dla podróżnych posiadających usługę Fast Track.
Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli - przyp. red.), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB - mówił rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki.
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Skanery 3D na Lotnisku Chopina. Zmiany w przepisach dotyczących płynów i elektroniki
Osoby korzystające z nowoczesnych bramek zyskują ogromną wygodę, ponieważ nie muszą już wyciągać z toreb elektroniki, takiej jak komputery, tablety czy sprzęt fotograficzny. Dodatkowo, zniknął obowiązek prezentowania kosmetyków oraz innych cieczy w przezroczystych woreczkach. Przekłada się to na znacznie mniej przygotowań przed samą kontrolą, co gwarantuje płynniejsze przejście do strefy odlotów.
Nowe procedury przynoszą również sporą ulgę w kwestii przewożenia płynów w bagażu kabinowym. Dzięki zaawansowanym skanerom limit pojemności pojedynczego opakowania wzrósł aż do 2 litrów. Należy jednak pamiętać, że to ułatwienie dotyczy wyłącznie bramek wyposażonych w technologię C3 – na pozostałych stanowiskach nadal obowiązuje tradycyjny limit 100 mililitrów.