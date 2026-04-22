Kolejne zmiany w komunikacji na linii otwockiej. Pociągi wrócą, ale częściowo

Pociągi częściowo wracają na linię otwocką - zmiany dla pasażerów

Od niedzieli, 12 kwietnia, ze względu na szeroko zakrojone prace modernizacyjne, pociągi Kolei Mazowieckich i SKM nie kursują między Warszawą Wawer a Otwockiem. Pasażerowie mają na razie do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą, jednak od 27 kwietnia muszą spodziewać się kolejnych zmian. Tego dnia pociągi powrócą na tory, jednak tylko częściowo.

- Przez kolejny rok ruch będzie prowadzony po jednym torze na odcinku Warszawa Międzylesie - Otwock, w obu kierunkach, z mijaniem się pociągów na stacji Warszawa Falenica. Do 12 kwietnia, od poniedziałku do piątku, między Wawrem a Otwockiem kursowało 166 pociągów aglomeracyjnych, w tym 88 Kolei Mazowieckich i 78 Szybkiej Kolei Miejskiej. Od 27 kwietnia na tory wyjadą 92 pociągi, w tym 52 Kolei Mazowieckich i 40 pociągów SKM. Pociągi dalekobieżne do Lublina od 8 marca kursują trasą zmienioną przez Mińsk Mazowiecki - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak natomiast poinformowali przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, na kilku stacjach perony pozostaną w dotychczasowych miejscach, ale w niektórych lokalizacjach zostaną tymczasowo przeniesione. Ruch kolejowy nadal będzie wspierany komunikacją autobusową. Planowo kursowanie zakończą autobusy linii ZS1, ale utrzymana zostanie część wyjazdów autobusów Z7 Kolei Mazowieckich.

"Ważną rolę będzie odgrywała linia 521, która będzie miała swoją stałą trasę od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna wzdłuż torów kolejowych, po drodze zahaczając o wszystkie przystanki kolejowe; na trasie do Dworca Centralnego autobusy będą jeździły tak jak obecnie. Na stacji Warszawa Wawer będzie można się przesiąść do pociągów oczekujących na odjazd w stronę Dworca Wschodniego przy peronach tymczasowych. Autobusy linii 521 w szczycie będą jeździły co ok. 7,5 minuty" - przekazał ZTM. Trasy autobusów kursujących w Wawrze, w rejonie linii kolejowej, pozostaną bez zmian względem tych wprowadzonych 18 kwietnia.

