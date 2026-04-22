Koszmar seniorki w DPS-ie. Opiekunki nagrały ją podczas kąpieli. Jest wyrok

W pułtuskim Domu Pomocy Społecznej doszło do skandalicznych scen: personel nagrał rozebraną podopieczną w trakcie mycia.

Kompromitujący materiał wideo został opublikowany w sieci przez partnera jednej z oskarżonych pracownic.

Jaki wyrok zapadł w sprawie?

Wyrok sądu za skandal w pułtuskim DPS-ie

16 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał wyrok w bulwersującej sprawie naruszenia prywatności pensjonariuszki ośrodka opieki. Byłe opiekunki nagrały nagą kobietę podczas kąpieli, nie mając na to jej zgody. Z ustaleń śledczych wynika, że zachowywały się wobec niej w sposób poniżający, śmiały się i ją podszczypywały. Nagranie trafiło później do męża jednej z nich, który opublikował je w internecie.

Na ławie oskarżonych zasiedli Karolina K. i Rafał K. Kobieta odpowiadała za nagranie, a mężczyzna za rozpowszechnienie wideo. Oboje zostali skazani na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Sąd nakazał im także przeprosić pokrzywdzoną oraz zapłacić jej po 7 tysięcy złotych.

Aneta K. dobrowolnie poddała się karze za nagranie.

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2023 roku. Dwie pracownice ośrodka nagrały telefonem kąpiącą się starszą kobietę. Nagranie trafiło do innej osoby, a 13 grudnia 2023 roku pojawiło się w mediach społecznościowych, gdzie było dostępne przez około 30 minut. W trakcie śledztwa policja zabezpieczyła telefony i inne urządzenia, które później zbadali biegli informatycy.

Zarzuty postawiono Anecie K., Karolinie K. oraz Rafałowi K. Nikt z nich nie był karany. Aneta K. wcześniej przyznała się do winy i zgodziła na karę: 6 miesięcy ograniczenia wolności, prace społeczne oraz obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. Karolina K. i Rafał K. nie przyznali się do winy.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej uznała wyrok sądu za odpowiedni do popełnionych czynów.

