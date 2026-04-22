Koszmar seniorki w DPS-ie. Opiekunki nagrały ją podczas kąpieli. Jest wyrok

Zuzanna Sekuła
2026-04-22 10:23

Byłe pracownice Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku, Aneta K. i Karolina K., potajemnie nagrały podopieczną w trakcie kąpieli, szydząc z niej i naruszając jej intymność. Szokujący materiał wideo wylądował w internecie, po tym jak udostępnił go mąż jednej z kobiet. Sprawa doczekała się finału w sądzie. Wymiar sprawiedliwości wymierzył Karolinie K. oraz Rafałowi K. wyroki więzienia w zawieszeniu, a także nałożył na nich obowiązek finansowego zadośćuczynienia i oficjalnych przeprosin.

Skandal w pułtuskim DPSie

Mirella przez 27 lat nie wychodziła z domu. Chcą ją umieścić w DPS-ie

Polecany artykuł:

5-letni Kuba mieszka w DPS-ie. Wokół sami dorośli, każdy może wejść do jego pok…

Wyrok sądu za skandal w pułtuskim DPS-ie

16 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał wyrok w bulwersującej sprawie naruszenia prywatności pensjonariuszki ośrodka opieki. Byłe opiekunki nagrały nagą kobietę podczas kąpieli, nie mając na to jej zgody. Z ustaleń śledczych wynika, że zachowywały się wobec niej w sposób poniżający, śmiały się i ją podszczypywały. Nagranie trafiło później do męża jednej z nich, który opublikował je w internecie.

Na ławie oskarżonych zasiedli Karolina K. i Rafał K. Kobieta odpowiadała za nagranie, a mężczyzna za rozpowszechnienie wideo. Oboje zostali skazani na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Sąd nakazał im także przeprosić pokrzywdzoną oraz zapłacić jej po 7 tysięcy złotych. 

Polecany artykuł:

Skandal w DPS-ie w Pułtusku. Była pracownica skazana za nagranie nagiej pensjon…

Aneta K. dobrowolnie poddała się karze za nagranie.

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2023 roku. Dwie pracownice ośrodka nagrały telefonem kąpiącą się starszą kobietę. Nagranie trafiło do innej osoby, a 13 grudnia 2023 roku pojawiło się w mediach społecznościowych, gdzie było dostępne przez około 30 minut. W trakcie śledztwa policja zabezpieczyła telefony i inne urządzenia, które później zbadali biegli informatycy.

Zarzuty postawiono Anecie K., Karolinie K. oraz Rafałowi K. Nikt z nich nie był karany. Aneta K. wcześniej przyznała się do winy i zgodziła na karę: 6 miesięcy ograniczenia wolności, prace społeczne oraz obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. Karolina K. i Rafał K. nie przyznali się do winy.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej uznała wyrok sądu za odpowiedni do popełnionych czynów.

Polecany artykuł:

Wyrodna matka zgotowała Julce piekło. Latami wypalała jej kwasem rany na skórze…
Proces matki o znęcanie się nad córeczką
Galeria zdjęć 15