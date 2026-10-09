Kolejny alarm w szkole. 16-latek z Jednorożca groził rówieśnikom użyciem maczety

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Groźby w Jednorożcu. 16-latek chciał przynieść maczetę
Przasnyska policja natychmiast zareagowała na doniesienia o uczniu, który planował przyjść do szkoły uzbrojony. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 16-latka dokonano przerażającego odkrycia, które potwierdziło powagę sytuacji.
Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie maczety oraz trzy noże, co świadczyło o realnym zagrożeniu. Sprawa nastolatka została przekazana do sądu rodzinnego, gdzie zapadną decyzje dotyczące jego przyszłości.
Czarna seria w polskich szkołach
Wydarzenia z powiatu przasnyskiego wpisują się w szerszy, niezwykle niepokojący trend. Przemoc i groźby z użyciem niebezpiecznych narzędzi stają się prawdziwą plagą w placówkach edukacyjnych w całej Polsce.
Niedawno w Ostrołęce 19-letni napastnik uzbrojony w maczetę uderzył na nauczycieli i uczniów, a w jego rzeczach znaleziono materiały wybuchowe. Z kolei w Sierpcu tylko szybka reakcja pedagoga pozwoliła ująć 17-latka z nożami, który terroryzował rówieśników.
Tragicznie zakończył się incydent w Leszczydole-Nowinach. Tam 15-letni sprawca zamordował 37-letnią pracownicę szkoły, wstrząsając całą lokalną społecznością.
Z kolei w Mszczonowie policja zatrzymała na terenie placówki 15-latka po tym, jak w sieci publikował groźby zabójstwa. Przy uczniu również odnaleziono ostre narzędzie.
Poprzednie ataki uczniów na rówieśników
Problemy z agresją wśród uczniów nie są nowością. We wrześniu minionego roku w podlaskiej wsi Ptaki 11-latek rzucił się z toporkiem na młodszą koleżankę z ławki.
Trzy lata temu w Kadzidle, niedaleko Ostrołęki, doszło do kolejnego krwawego zdarzenia. Wówczas nastolatek zranił nożem innych uczniów, potęgując strach o bezpieczeństwo młodzieży.