Kolejny alarm w szkole. 16-latek z Jednorożca groził rówieśnikom użyciem maczety

Groźby w Jednorożcu. 16-latek chciał przynieść maczetę

Przasnyska policja natychmiast zareagowała na doniesienia o uczniu, który planował przyjść do szkoły uzbrojony. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 16-latka dokonano przerażającego odkrycia, które potwierdziło powagę sytuacji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie maczety oraz trzy noże, co świadczyło o realnym zagrożeniu. Sprawa nastolatka została przekazana do sądu rodzinnego, gdzie zapadną decyzje dotyczące jego przyszłości.

Policjanci z Przasnysza wykonywali w komendzie czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. W pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono 3 noże i 2 maczety. O sprawie poinformowany został sąd rodzinny, który podejmie decyzję w sprawie 16-latka.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026

Czarna seria w polskich szkołach

Wydarzenia z powiatu przasnyskiego wpisują się w szerszy, niezwykle niepokojący trend. Przemoc i groźby z użyciem niebezpiecznych narzędzi stają się prawdziwą plagą w placówkach edukacyjnych w całej Polsce.

Niedawno w Ostrołęce 19-letni napastnik uzbrojony w maczetę uderzył na nauczycieli i uczniów, a w jego rzeczach znaleziono materiały wybuchowe. Z kolei w Sierpcu tylko szybka reakcja pedagoga pozwoliła ująć 17-latka z nożami, który terroryzował rówieśników.

Tragicznie zakończył się incydent w Leszczydole-Nowinach. Tam 15-letni sprawca zamordował 37-letnią pracownicę szkoły, wstrząsając całą lokalną społecznością.

Z kolei w Mszczonowie policja zatrzymała na terenie placówki 15-latka po tym, jak w sieci publikował groźby zabójstwa. Przy uczniu również odnaleziono ostre narzędzie.

Poprzednie ataki uczniów na rówieśników

Problemy z agresją wśród uczniów nie są nowością. We wrześniu minionego roku w podlaskiej wsi Ptaki 11-latek rzucił się z toporkiem na młodszą koleżankę z ławki.

Trzy lata temu w Kadzidle, niedaleko Ostrołęki, doszło do kolejnego krwawego zdarzenia. Wówczas nastolatek zranił nożem innych uczniów, potęgując strach o bezpieczeństwo młodzieży.