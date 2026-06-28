Kolejny dzień skwaru, do tego burze! Prognoza grozy na poniedziałek

Prognoza pogody na poniedziałek 29 czerwca. Gwałtowne burze nad Polską. Możliwy grad, ulewy i wiatr do 100 km/h

Po bardzo gorącym weekendzie pogoda zacznie się gwałtownie zmieniać, jednak skwar początkowo nie ustąpi. Nad Polską utrzymuje się zatoka niżowa, a od północnego zachodu w kierunku centrum kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. To właśnie on będzie odpowiedzialny za rozwój silnych burz. Synoptycy prognozują, że w poniedziałek 29 czerwca burze mogą wystąpić niemal w całym kraju. Najmniejsze prawdopodobieństwo ich pojawienia się dotyczy północno-zachodniej Polski, jednak również tam nie można ich całkowicie wykluczyć.

Najgroźniejsza pogoda w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny, przez centrum kraju, aż po Ziemię Lubuską i Śląsk

Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny, przez centrum kraju, aż po Ziemię Lubuską i Śląsk. W tych regionach burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do około 35 mm, bardzo silny wiatr osiągający 90 km/h, a miejscami nawet 100 km/h oraz grad o średnicy dochodzącej do 5 centymetrów. Na południu i południowym wschodzie sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej. Burze mają tam przemieszczać się wolniej lub nawet pozostawać nad jednym miejscem przez dłuższy czas. To oznacza większe ryzyko bardzo intensywnych opadów. Lokalnie może spaść nawet około 50 mm deszczu. Takie sumy opadów w krótkim czasie mogą prowadzić do podtopień ulic, posesji i piwnic.

Na południu kraju możliwy grad do 5 centymetrów

Choć wiatr na południu kraju ma być nieco słabszy niż w centrum, nadal może osiągać prędkość od 80 do 85 km/h. Także tam możliwy jest grad o średnicy do 5 centymetrów. Meteorolodzy wyjaśniają, że za rozwój tak silnych burz odpowiada bardzo ciepłe i wilgotne powietrze, które napłynęło nad Polskę podczas fali upałów. W połączeniu z chłodnym frontem atmosferycznym tworzy ono idealne warunki do powstawania gwałtownych zjawisk.

Podczas burz należy unikać otwartych przestrzeni, nie parkować samochodów pod drzewami oraz zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Synoptycy apelują także o śledzenie bieżących prognoz i ostrzeżeń pogodowych. Sytuacja może zmieniać się bardzo szybko, a lokalnie burze mogą być znacznie silniejsze, niż wskazują ogólne prognozy.

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