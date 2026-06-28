Na Służewcu rozdano czeki. Ponad 7 mln zł trafi do lokalnych inicjatyw

56 lokalnych projektów otrzymało od 50 do 200 tys. zł wsparcia.

O wyborze laureatów zdecydowało ponad 733 tys. graczy LOTTO, którzy oddali 4,5 mln głosów.

Z powodu upałów odwołano wyścigi konne i pokaz filmu zaplanowane w ramach Dnia Andrzeja Wajdy.

Gala wręczenia nagród

Niedzielne wydarzenie na Służewcu miało połączyć sport, kulturę i obchody Roku Andrzeja Wajdy. W programie zaplanowano gonitwy, pokaz filmu „Niewinni Czarodzieje” oraz wręczenie czeków laureatom programu. Fala upałów sprawiła jednak, że organizatorzy zrezygnowali z części sportowej, tłumacząc decyzję troską o bezpieczeństwo publiczności i dobrostan koni. Ostatecznie odbyła się jedynie uroczysta gala.

Gracze zdecydowali, kto otrzyma wsparcie

Program „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”, realizowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach akcji „Gdy grasz, wszystko gra”, opierał się na głosowaniu graczy LOTTO. Między 26 stycznia a 28 lutego oddano ponad 4,5 mln głosów, a w zabawie uczestniczyło blisko 734 tys. osób. Na podstawie tego rankingu wyłoniono 56 inicjatyw, które otrzymały dotacje od 50 do 200 tys. zł. Łączna pula dofinansowania wyniosła 7,2 mln zł.

- To właśnie nasi gracze wskazali projekty, które uznali za najważniejsze dla swoich miejscowości. Dzięki temu mogliśmy wesprzeć inicjatywy naprawdę oczekiwane przez lokalne społeczności - podkreślała prezes Totalizatora Sportowego Beata Stelmach.

Boiska, biblioteki i domy kultury

Pieniądze trafią do samorządów, szkół, klubów sportowych, bibliotek i instytucji kultury. Dzięki dotacjom powstaną nowe boiska, zaplecza sportowe i sale treningowe, a wiele placówek przejdzie długo wyczekiwane remonty. Wśród beneficjentów znalazło się m.in. Legionowo, które otrzymało 200 tys. zł na zakup i montaż nowoczesnego systemu nagłośnienia w sali widowiskowo-sportowej. Z kolei Łaskarzew wykorzysta 50 tys. zł na odnowienie domu kultury - zaplanowano modernizację sceny i zaplecza, wymianę podłóg, oświetlenia oraz remont wnętrz.

- Sport i kultura są fundamentem lokalnych społeczności. To inwestycje, które będą służyć mieszkańcom przez wiele lat - mówił prezes Fundacji LOTTO Marek Orzechowski.

W wydarzeniu uczestniczyli także sekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki Żaneta Cwalina-Śliwowska oraz ambasador marki LOTTO Marcin Gortat.

Dzień Andrzeja Wajdy

Organizatorzy przyznają, że nie zapadła jeszcze decyzja, kiedy uda się zorganizować odwołaną część Dnia Andrzeja Wajdy. Nowy termin będzie musiał zostać dopasowany do kalendarza Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

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