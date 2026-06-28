Tragedia nad Narwią. Mężczyzna zniknął pod wodą, mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-28 15:08

Dramatyczna akcja ratunkowa nad Narwią w powiecie pułtuskim zakończyła się tragicznie. Mężczyzna, który zniknął pod powierzchnią wody w rejonie plaży w Kalinowie, został odnaleziony przez ratowników, jednak mimo blisko 40-minutowej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Policyjny patrol wodny na łodzi ratunkowej w akcji poszukiwawczej, z polską flagą widoczną z tyłu i policjantem za sterami, symbolizujący dramatyczną akcję ratunkową nad Narwią. Więcej o tej tragedii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel/Super Express zdjęcie ilustracyjne

Jak poinformował Miejski Reporter, do tragedii doszło w niedzielę, 28 czerwca, w rejonie plaży nad Narwią w Kalinowie w gminie Obryte. Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 12.15 i dotyczyło mężczyzny, który wszedł do rzeki, a po chwili zniknął pod powierzchnią wody.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, ratowników wodnych oraz policję. W akcji wykorzystywano łodzie ratunkowe, a do poszukiwań włączono również specjalistycznych ratowników. Działania prowadzono na Narwi, na granicy powiatów pułtuskiego i makowskiego.

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Jak relacjonuje Miejski Reporter, po niespełna godzinie poszukiwań mężczyzna został odnaleziony. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Walka o jego życie trwała około 40 minut, jednak mimo wysiłków nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

Okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratury. Na obecnym etapie wiadomo jedynie, że interwencja dotyczyła osoby, która zniknęła pod wodą w rejonie plaży w Kalinowie.

To kolejny tragiczny wypadek nad wodą w czasie trwającego sezonu letniego. Służby niezmiennie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad jeziorami i rzekami.

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