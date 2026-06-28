Padł rekord gorąca w Warszawie! Takiego skwaru nie było jeszcze nigdy

Rekordowy upał w Warszawie. Termometry pokazały 37,5 stopnia

Rekord ciepła w stolicy! Dziś, w niedzielę 28 czerwca o godz. 15 stacja IMGW wskazała 37,5 stopnia Celsjusza. To więcej niż często przywoływany historyczny rekord dla stolicy z 17 lipca 1904 roku - 37,1 stopnia. Tego samego dnia bardzo wysokie temperatury notowano również w innych miastach. Według danych IMGW o godz. 15 w Słubicach było 38,9 stopnia, w Gorzowie 38,6 stopnia, a w Pile i Toruniu po 38,5 stopnia. Tak wysoka temperatura oznacza bardzo trudne warunki w mieście. Beton, asfalt i budynki dodatkowo zatrzymują ciepło. Dlatego w centrum i na dużych osiedlach odczuwalna temperatura może być jeszcze bardziej dokuczliwa.

Jak przetrwać upały w mieście? Pij wodę, chroń głowę, unikaj słońca

Warszawski ratusz już wcześniej uruchomił działania związane z upałami. W mieście działają zraszacze wodne, poidełka, beczkowozy z wodą pitną oraz tzw. miejsca chłodu. To ogólnodostępne klimatyzowane pomieszczenia, w których mieszkańcy mogą odpocząć od wysokiej temperatury. Miasto przypomina też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W czasie największego upału najlepiej unikać wychodzenia na zewnątrz między godz. 11 a 17. Trzeba regularnie pić wodę, nosić lekkie ubrania i nakrycie głowy. Szczególnie uważać powinny osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży i osoby przewlekle chore. Warto też sprawdzić, czy pomocy nie potrzebują samotni sąsiedzi lub bliscy.

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