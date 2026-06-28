Upały nad Polską. PKP Intercity ogłasza darmowe zwroty biletów

PKP Intercity reaguje na falę upałów. Darmowy zwrot biletów dla każdego

Z powodu afrykańskich upałów PKP Intercity postanowił wyjść naprzeciw podróżnym. Firma umożliwiła bezkosztowy zwrot biletów na podróże do 30 czerwca. Przywilej ten dotyczy wyłącznie osób, które kupiły bilety najpóźniej 23 czerwca 2026 roku. Z nowych zasad skorzystają też klienci posiadający wejściówki promocyjne i kupione w ramach akcji specjalnych.

Standardowa procedura zakłada, że w przypadku rezygnacji z przejazdu, z portfela pasażera znika 15 procent ceny biletu. Ze względu na wyjątkową pogodę, firma postanowiła zlikwidować tę prowizję, dzięki czemu podróżni odzyskają sto procent pieniędzy.

Przedstawiciele firmy tłumaczą, że wejściówki zakupione online – w aplikacji lub na platformie e-IC – można oddawać bez prowizji w stacjonarnych centrach obsługi i w kasach. W tej sytuacji wypłata środków następuje samoistnie i nie wymaga wypełniania formularzy. Istnieje też opcja darmowego przebukowania wyjazdu na inny dzień, jeśli cena nowej rezerwacji nie będzie wyższa od pierwotnej.

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Podróżujący do Czech oraz Niemiec też mogą odstąpić od umowy, ale bez prawa do wyboru innej daty. Klienci korzystający z kanałów cyfrowych muszą anulować bilet w tym samym serwisie. W tym wariancie do odzyskania gotówki niezbędne jest złożenie wniosku.

W niedzielę i poniedziałek odnotujemy termometry w wielu województwach wskażą ponad 35 stopni Celsjusza, a na zachodnich krańcach i w centralnej Polsce może być nawet 41 stopni. Synoptycy prognozują także zjawisko nocy tropikalnych, kiedy słupek rtęci nie zjedzie poniżej granicy 20 stopni.

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🌡️ W dniach 25–30 czerwca wprowadzamy szczególne warunki zwrotów biletów zakupionych w przedsprzedaży. Podróżni, którzy do 25.06 kupili bilety na przejazdy w dniach 25–30.06 (krajowe oraz do/z 🇩🇪, 🇨🇿 i 🇸🇰) , w przypadku rezygnacji z podróży mogą dokonać ich zwrotu bez potrącania… pic.twitter.com/9yJxGjGqQ4— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) June 27, 2026