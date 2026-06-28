PKP Intercity reaguje na upały. Przewoźnik zwraca pełną kwotę za bilety

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Spółka kolejowa poinformowała o nadzwyczajnych procedurach rezygnacji z przejazdów ze względu na rekordowo wysokie temperatury. Pasażerowie mają prawo do zwrotu biletu bez żadnych dodatkowych opłat, jeśli dokonali zakupu przed 23 czerwca 2026 roku włącznie, a data wyjazdu wypadała do 30 czerwca.

Zazwyczaj przy anulowaniu podróży przewoźnik zatrzymuje dla siebie 15 procent ceny biletu tytułem kosztów odstępnego. W obliczu ekstremalnej pogody firma zdecydowała się odstąpić od tej zasady, gwarantując podróżnym pełny zwrot poniesionych wydatków.

Bilety kupione online na trasy krajowe – przez stronę e-IC lub dedykowaną aplikację – można oddać bez strat w punktach obsługi i kasach PKP Intercity. Zgłoszenie rezygnacji musi nastąpić w czasie ważności dokumentu przewozowego, czyli przed rozkładową godziną dotarcia pociągu do stacji docelowej. Nie są przy tym wymagane żadne formularze reklamacyjne, a środki wracają automatycznie. Alternatywą dla zwrotu jest darmowa zmiana daty przejazdu, o ile cena nowej rezerwacji nie przewyższa wartości pierwotnego biletu.

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W przypadku biletów do Niemiec i Czech rezygnacja również jest możliwa, ale nie ma możliwości przesunięcia wyjazdu na inny dzień. Rezygnację z biletu kupionego w sieci trzeba zgłosić za pośrednictwem użytego wcześniej systemu sprzedaży, a wypłata środków następuje dopiero po dostarczeniu formularza.

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🌡️ W dniach 25–30 czerwca wprowadzamy szczególne warunki zwrotów biletów zakupionych w przedsprzedaży. Podróżni, którzy do 25.06 kupili bilety na przejazdy w dniach 25–30.06 (krajowe oraz do/z 🇩🇪, 🇨🇿 i 🇸🇰) , w przypadku rezygnacji z podróży mogą dokonać ich zwrotu bez potrącania… pic.twitter.com/9yJxGjGqQ4— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) June 27, 2026