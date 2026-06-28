Auto wypadło z drogi i dachowało. 21-latka zginęła na miejscu! [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-28 11:08

Na drodze wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Augustów w powiecie radomskim doszło do tragicznego wypadku. Auto osobowe zjechało z trasy i dachowało. W wyniku zdarzenia zginęła 21-letnia kobieta, a kierowca pojazdu został przetransportowany do szpitala.

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w sobotę 27 czerwca przed godziną 18.00 na drodze wojewódzkiej nr 737 w Augustowie. Z ustaleń mazowieckiej policji wynika, że 25-latek prowadzący opla na prostej trasie z niewyjaśnionych dotąd powodów stracił kontrolę nad autem.

Na prostym odcinku drogi 25-letni kierujący samochodem marki Opel z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował – przekazała policja.

W zniszczonym pojeździe znajdowała się 21-letnia mieszkanka powiatu kozienickiego, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła na miejscu. Mężczyzna siedzący za kierownicą był trzeźwy, z ogólnymi urazami trafił pod opiekę lekarzy.

Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia Policja pod nadzorem prokuratora – poinformowała Mazowiecka Policja.

Tragiczny wypadek na Mazowszu. 21-latka zginęła po dachowaniu auta!
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Służby mundurowe po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania rozwagi podczas podróży.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach – podkreślili policjanci.

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