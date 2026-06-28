Pasażerowie utknęli w pociągach. Awaria sparaliżowała ważną trasę kolejową

Usterka trakcji pomiędzy Modlinem a Legionowem

Na trasie kolejowej nr 9, konkretnie na odcinku łączącym Modlin z Legionowem, miała miejsce znaczna usterka infrastruktury trakcyjnej. Zgodnie z przekazanymi przez Bartosza Pietrzykowskiego z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych informacjami dla agencji PAP, na samym początku ruch pociągów został w pełni zatrzymany.

Przedstawiciel kolei sprecyzował, że pierwsze problemy z siecią pojawiły się na jednym z torów o godzinie 11.12. Zaledwie kilkadziesiąt minut później, bo o 11.59, podobna sytuacja wydarzyła się na drugim torze, co skutkowało całkowitym paraliżem komunikacyjnym na tym fragmencie linii.

Między Legionowym a Modlinem jest awaria sieci trakcyjnej na dwóch torach. Więc jest całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce zostały dysponowane dwa pociągi sieciowe do naprawy sieci trakcyjnej. Jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia – powiedział PAP Pietrzykowski.

Pociągi zablokowane na trasie, podróżni ewakuowani przez brak klimatyzacji

Efektem awarii było przymusowe zatrzymanie się kilku składów w połowie drogi. Wśród uwięzionych pociągów znalazły się pojazdy Kolei Mazowieckich kursujące między Modlinem a Lotniskiem Chopina oraz z Ciechanowa do Warszawy Zachodniej. Zablokowany został również dalekobieżny skład PKP Intercity, jadący z Olsztyna do Krakowa.

Przedstawiciel PKP PLK poinformował, że w przypadku pociągu należącego do PKP Intercity podjęto decyzję o ewakuacji pasażerów. Przyczyną tej decyzji był brak zasilania, który uniemożliwił funkcjonowanie układu klimatyzacji w wagonach.

Gdy zapytano o przewidywany czas usunięcia usterki i wznowienia normalnego ruchu pociągów, Bartosz Pietrzykowski odpowiedział, że na ten moment dokładny termin pozostaje nieznany.

Zespół dwóch pociągów sieciowych wysłanych na miejsce będzie starał się usunąć awarię jak najszybciej – poinformował.

Działania strażaków i stopniowe przywracanie ruchu

Na miejscu zdarzenia wciąż obecne są jednostki straży pożarnej. Kapitan Paweł Plagowski, pełniący funkcję oficera prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, potwierdził w rozmowie z PAP, że strażacy w dalszym ciągu zabezpieczają teren awarii.

Z kolei po godzinie 14.30 spółka PKP Intercity zamieściła komunikat na platformie X, w którym poinformowała, że ruch pociągów na trasie nr 9 został częściowo wznowiony, jednak odbywa się on wyłącznie jednym torem. Dodatkowo przewoźnik zapewnił, że w rejon zdarzenia wysłano lokomotywy spalinowe, których zadaniem będzie ściągnięcie unieruchomionych elektrycznych składów.

Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii – poinformowało PKP Intercity.