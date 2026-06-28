Zepsute pociągi i gigantyczne opóźnienia na kolei. Pasażerowie omdlewają w skwarze

6

Upały paraliżują PKP. Pasażerowie utknęli w niesamowitym skwarze

Koszmar pasażerów pociągów przez upały w Polsce! Docierają do nas informacje o lawinie awarii, opóźnień i przymusowych ewakuacji w szczerym polu. Pasażerowie czekający na warszawskim Dworcu Wschodnim donoszą, że składy zaplanowane na godzinę 11:00 nie wyruszyły jeszcze w trasę. Pasażerka Intercity relacjonuje na Facebooku, że jedzie do Wrocławia w ośmioosobowym przedziale bez klimatyzacji, zamiast w komfortowym wagonie bezprzedziałowym, obawiając się omdlenia z gorąca. Inni podróżni nie kryją irytacji, pytając, jakim cudem pociąg ruszający z Kołobrzegu na starcie ma 150 minut opóźnienia, lub narzekając na utknięcie w korku kolejowym pod stolicą. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, co skłoniło część osób do zamawiania taksówek na własny koszt i dopytywania o możliwość zwrotu za niewykorzystane bilety kolejowe.

Sonda Czy jechaliście w tym roku pociągiem? Tak Nie

Awarie lokomotyw na trasach w Polsce. Składy utknęły na torowiskach

Koszmarne doświadczenia stały się też udziałem podróżnych jadących pociągiem Chełmoński ze Świnoujścia do Krakowa. Według ustaleń radia RMF FM lokomotywa uległa awarii i utknęła na torach za Czerwieńskiem, gdzie jeszcze niedawno straż pożarna gasiła płonące trawy. Wiadomo, że usterki nie da się usunąć na miejscu, więc podjęto decyzję o transporcie ludzi składem kolei regionalnych do momentu podstawienia nowego pociągu. Lista problemów w kraju jest jednak znacznie dłuższa, a jednym z nich jest zablokowana trasa między Modlinem a Legionowem wskutek uszkodzenia trakcji, co wpłynęło na kursy PKP Intercity oraz Kolei Mazowieckich. Ekstremalne warunki pogodowe znacznie podnoszą ryzyko awarii taboru, a w przypadku problemów z zasilaniem przestaje funkcjonować także chłodzenie wagonów. Kolejarze proszą pasażerów o sprawdzanie aktualnych komunikatów, a w miarę możliwości – o przesunięcie terminu podróży.

QUIZ. Sprawdź, czy mógłbyś być kolejarzem. To musi wiedzieć każdy konduktor Pytanie 1 z 10 Co oznacza sygnał S1 na semaforze? Zakaz jazdy – stój Nakaz jazdy z ograniczoną prędkością Nakaz zmiany toru jazdy Następne pytanie