Kolejny fragment Parku Linearnego oddany. Na Ursynowie posadzono setki drzew, w tym owocowe

Nowy etap Parku Linearnego na Ursynowie udostępniony

Warszawski Zarząd Zieleni poinformował o otwarciu następnego etapu Parku Linearnego wzdłuż ulicy Płaskowickiej. Udostępniony fragment, zlokalizowany pomiędzy ulicami Lanciego i Rosoła, zajmuje teren o wielkości 2,3 hektara. Kluczowym elementem przestrzeni jest długa promenada ozdobiona charakterystyczną żółtą wstęgą. W sąsiedztwie wytyczono trasy spacerowe i alejki o nawierzchni mineralnej, co stanowi kontynuację rozwiązań z wcześniej oddanych sektorów inwestycji.

Na nowym fragmencie parku posadzono łącznie 212 drzew. Wśród nowych nasadzeń znalazło się między innymi 67 dębów, 40 klonów i 25 jabłoni. Zadbano również o różnorodność gatunkową, wprowadzając graby, brzozy, olsze, derenie oraz głogi. Dodatkowo przestrzeń urozmaicają sosny, grusze, czereśnie, wiśnie, czeremchy, jarząby i lipy, a także pojedyncze okazy buka oraz perełkowca japońskiego.

Owocowy zakątek na warszawskim Ursynowie

Szczególnym punktem tej części parku jest strefa zaprojektowana na wzór tradycyjnego sadu. Główną oś kompozycji stanowią tam jabłonie, uzupełnione o pojedyncze nasadzenia grusz i wiśni. W pobliżu drzew owocowych zaaranżowano rabaty z roślinami miododajnymi oraz ziołami o działaniu prozdrowotnym. Spacerowicze mogą tam znaleźć chociażby kozłka lekarskiego, jeżówkę purpurową, krwawnika pospolitego, lawendę, miętę pieprzową, szałwię, rumianek oraz macierzankę piaskową.

Obszar pomiędzy owocowym ogrodem a ulicą Rosoła przeznaczono na rozległe łąki. Przestrzeń ta stanowi rezerwę terenową, na której władze dzielnicy Ursynów planują w przyszłości zlokalizować infrastrukturę sportową.

Oddany do użytku sektor wyposażono w zróżnicowane elementy małej architektury, służące do wypoczynku. Odwiedzający mają do dyspozycji ponad pięćdziesiąt standardowych ławek, dwa obszerne stoły oraz nietypowe, bujane siedziska. Zgodnie z projektami z budżetu obywatelskiego, w niedalekiej przyszłości infrastruktura powiększy się o dwa hamaki, sześć leżaków oraz stanowiska do gry w piłkarzyki. Zbliżone udogodnienia zaplanowano również w pozostałych strefach zielonego kompleksu.

Kiedy otwarcie całości Parku Linearnego?

Zarząd Zieleni podkreśla, że realizacja przedsięwzięcia wkracza w decydującą fazę. Kompletny Park Linearny, rozciągający się nad podziemnym fragmentem Południowej Obwodnicy Warszawy, zostanie przekazany do dyspozycji mieszkańców stolicy jeszcze przed końcem bieżącego roku.

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