Zgubione świadectwa maturalne w Warszawie! Znalazłeś takie dokumenty?

Zaginęły świadectwa maturalne dwóch absolwentek. Proszą o pomoc w ich odnalezieniu

Dwie tegoroczne maturzystki straciły swoje świadectwa maturalne. Dokumenty mogły wypaść z torby podczas przejazdu tramwajem linii 4 w środę, 9 lipca. Jak pisze Miejski Reporter, który jako pierwszy opublikował apel, do zdarzenia miało dojść w okolicy przystanku Centrum. Redakcja apeluje do pasażerów i osób, które mogły znaleźć dokumenty, o pilny kontakt. Dla obu absolwentek ich odzyskanie jest bardzo ważne.

Trwają poszukiwania świadectw maturalnych dwóch tegorocznych absolwentek. Chodzi o dokumenty Kai Lelakowskiej i Aleksandry Kowalewskiej, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Świadectwa były schowane w przezroczystych koszulkach. W każdej znajdowały się po dwa dokumenty

Jak przekazała jedna z maturzystek, świadectwa najprawdopodobniej wypadły z jej torby podczas przejazdu tramwajem linii 4. Do zdarzenia miało dojść w środę, 9 lipca, około godziny 19.37, w rejonie przystanku Centrum. Tramwaj jechał od strony Wyścigów. – Dokumenty obu dziewczyn najprawdopodobniej wypadły z torby około godziny 19.37 w rejonie przystanku Centrum. Tramwaj jechał od strony Wyścigów – przekazała jedna z maturzystek.

Świadectwa były schowane w przezroczystych koszulkach. W każdej znajdowały się po dwa dokumenty. Taki sposób przechowywania może ułatwić ich rozpoznanie osobom, które mogły je znaleźć. Redakcja apeluje do wszystkich pasażerów, którzy podróżowali w tym czasie tramwajem linii 4, a także do osób, które mogły zauważyć pozostawione dokumenty. Każda informacja może pomóc w ich odnalezieniu. Świadectwo maturalne to jeden z najważniejszych dokumentów po zakończeniu szkoły średniej. Jest potrzebne m.in. podczas rekrutacji na studia czy przy załatwianiu wielu formalności. Choć w razie zagubienia można ubiegać się o wydanie odpowiednich dokumentów przez OKE, cały proces wymaga czasu. Dlatego szybkie odnalezienie oryginałów ma dla obu absolwentek ogromne znaczenie. Osoby, które znalazły świadectwa lub mają informacje, gdzie mogą się znajdować, proszone są o kontakt z redakcją w wiadomości prywatnej. Redakcja prosi również o udostępnianie apelu, aby dotarł do jak największej liczby osób.

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