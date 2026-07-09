Roztrzaskany radiowóz policyjny. Mustang wcześniej odebrany pijanemu kierowcy rozbity w wypadku

Chodzi dokładnie o tego Mustanga, o którym głośno było zaledwie kilka miesięcy temu. Przedstawiciele policji chwalili się wówczas, że to pierwszy przypadek w Polsce, gdy pojazd odebrany nietrzeźwemu kierowcy trafia do służby jako radiowóz.

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Jak Mustang stał się radiowozem?

Historia tego wyjątkowego pojazdu ma swój początek 19 kwietnia 2025 roku w miejscowości Ślubowo, położonej w powiecie ciechanowskim. To tam funkcjonariusze natrafili na sportowego Forda leżącego w przydrożnym rowie. Na miejscu kierowcy znajdował się 39-letni warszawiak. Szybko okazało się, że kierujący miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Został on niezwłocznie aresztowany i oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości. Ze względu na nowe przepisy, zezwalające na przepadek mienia w przypadku stężenia alkoholu przekraczającego 1,5 promila, sportowy wóz został zarekwirowany przez służby.

Decyzja o odebraniu własności zapadła 23 września 2025 roku przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie. Następnie przeprowadzono szczegółową ocenę techniczną pojazdu pod kątem przydatności w służbie. Pozytywne wyniki analiz sprawiły, że 17 października 2025 roku wydano postanowienie o przekazaniu samochodu w ręce funkcjonariuszy, a niespełna dwa miesiące później, 8 grudnia, pojazd ostatecznie zasilił flotę mazowieckiej policji.

Sportowy Ford został przydzielony do pracy w Wydziale Ruchu Drogowego przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Jego debiut w nowej roli miał miejsce 17 marca na terenie lokalnego Automobilklubu, gdzie uroczyście pokazano auto światu.

Statystyki konfiskat i pijanych kierowców na Mazowszu

Podczas wspomnianej prezentacji mundurowi podzielili się również niepokojącymi danymi. Okazało się, że tylko w 2024 roku na drogach mazowieckiego garnizonu schwytano aż 3547 osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Od momentu wprowadzenia rygorystycznego prawa dotyczącego konfiskaty aut, począwszy od marca 2024 roku do końca tamtego roku, na obszarze podlegającym pod radomską Komendę Wojewódzką tymczasowo zabezpieczono imponującą liczbę 1275 samochodów.