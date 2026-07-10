Rakiety, bolidy i roboty w jednym miejscu! Nadchodzą XXIII Targi KONIK na Politechnice Warszawskiej

Największe święto studenckiej innowacyjności

KONIK to wydarzenie, które od lat gromadzi najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej. Przez dwa dni będzie można zobaczyć efekty pracy ponad 180 kół naukowych i organizacji studenckich, poznać ich projekty i przekonać się, jak wygląda nauka w praktyce. Jak podkreślają organizatorzy, to miejsce, gdzie pasja spotyka się z technologią, a ambitne pomysły nabierają realnych kształtów.

Od bolidów po rakiety

Na uczestników czekają setki imponujących konstrukcji. W Dużej Auli i na terenie przed Gmachem Głównym będzie można z bliska zobaczyć m.in. bolidy wyścigowe, rakiety, roboty oraz zaawansowane systemy technologiczne, stworzone przez studentów. To doskonała okazja, by porozmawiać z ich twórcami i dowiedzieć się, jak powstają projekty, które często zdobywają uznanie także na międzynarodowych konkursach.

Choć wydarzenie organizowane jest przez Politechnikę Warszawską, organizatorzy zapraszają wszystkich ciekawych świata. To świetna propozycja zarówno dla maturzystów zastanawiających się nad wyborem studiów, jak i dla pasjonatów nowych technologii czy rodzin z dziećmi.

Podczas targów będzie można:

zobaczyć innowacyjne projekty studentów,

porozmawiać z członkami kół naukowych,

poznać możliwości rozwoju na uczelni,

zainspirować się do realizacji własnych pomysłów.

Kiedy i gdzie?

XXIII Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK odbędą się 7 i 8 października 2026 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej oraz na terenie przed budynkiem przy pl. Politechniki 1 w Warszawie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Impreza odbędzie się pod patronatem Radia ESKA.