Komisarz Ewelina Piątek nie żyje. Funkcjonariuszka z Ochoty przegrała z ciężką chorobą

Komenda na warszawskiej Ochocie żegna komisarz Ewelinę Piątek

Tragiczny komunikat nadszedł ze strony jednostki na warszawskiej Ochocie. Ceniona w środowisku funkcjonariuszka odeszła 6 czerwca. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, komisarz Eweliny Piątek policjantki Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa III” - zawiadomili mundurowi służący w KRP III, oddając oficjalny hołd swojej wieloletniej współpracowniczce.

Zmarła funkcjonariuszka miała 45 lat. Jej ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem bardzo ciężkich zmagań z nowotworem. W listopadzie zeszłego roku kobieta przeszła skomplikowaną operację, podczas której straciła dużo krwi. Koledzy z komendy apelowali wówczas o oddawanie krwi dla policjantki, która przebywała w Narodowym Instytucie Onkologicznym w Warszawie.

Niestety po upływie zaledwie kilku miesięcy nadeszły najbardziej dramatyczne informacje. „Po długiej i wyczerpującej walce z chorobą odeszła osoba oddana służbie, ceniona przez współpracowników za profesjonalizm, życzliwość i gotowość do niesienia pomocy” - napisali pracownicy komendy w swoim oświadczeniu, kierując słowa wsparcia oraz najszczersze wyrazy współczucia bezpośrednio do pogrążonej w żałobie rodziny komisarz.

i Autor: KRP III – Ochota, Ursus, Włochy/ Materiały prasowe

Pogrzeb Eweliny Piątek. Gdzie spocznie policjantka z Warszawy?

Ceremonię żałobną poświęconą pamięci zmarłej funkcjonariuszki zaplanowano na 13 czerwca. Punktualnie w południe w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie-Żbikowie odprawiona zostanie uroczysta msza święta, po której zgromadzeni udadzą się w kondukcie na miejsce wiecznego spoczynku. Kom. Piątek spocznie na terenie Cmentarza Gąsin.

i Autor: KRP III – Ochota, Ursus, Włochy/ Materiały prasowe