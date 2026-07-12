Odgłosy z koncertu niosły się po stolicy

Mieszkańcy części Warszawy skarżyli się w weekend na bardzo głośne dźwięki muzyki rozchodzące się po okolicy w godzinach wieczornych i nocnych. Zjawisko było szczególnie nasilone w sobotni wieczór. Jak relacjonują m.in. mieszkańcy Woli i Bielan natężenie dźwięku było tak silne, że brzmiało niczym impreza u sąsiada przez ścianę.

Głośne dźwięki były wyraźnie słyszalne w obu wspomnianych wyżej dzielnicach, o czym zaniepokojeni mieszkańcy dawali znać w swoich komentarzach w social mediach:

"No przesada. Nie każdy chce tego słuchać w nocy."

"Boże na Bielanach jest mega głośno..."

"Prawie 7 km do lotniska, na zewnątrz prawie 60db, w sypialni 37db przy zamkniętym oknie. Gdzie jest policja?! Wlepią komuś mandat 500zl już po fakcie? Ten syf powinien być natychmiast zamknięty."

"Słychać bardzo mocno niskie tony"

"Nie da się spać, pies szczeka"

- to tylko część z głosów Warszawiaków zebranych w sieci.

Część osób zwracała z kolei uwagę, że to naturalna konsekwencja życia w mieście, a sporadyczne nocne hałasy z koncertów w sezonie letnim są czymś naturalnym. "Przypominam o możliwości zamknięcia okna. Niech się młodzi bawią" - można przeczytać pod jednym z postów.

Koncerty były za głośno?

Jak szybko udało się ustalić, źródłem hałasów był festiwal hip-hopowy CLOUT Festival, który w piątek i sobotę odbywał się na lotnisku na Bemowie. Dodatkowo w sobotę, z uwagi na burzę, która przechodziła nad terenem imprezy wydarzenie czasowo przerwano, przez co wszystkie koncerty opóźniły się i impreza trwała prawie do 1 w nocy.

Skądinąd to właśnie pogoda mogła być czynnikiem, który wpłynął na tak silne natężenie hałasu w okolicznych dzielnicach. W sobotę wieczorem odnotowano stałe opady deszczu i duża wilgotność, a więc warunki, które mogły wpłynąć na swobodne przemieszczanie się dźwięku nawet do rejonów Warszawy oddalonych od miejsca imprezy o dobre kilka kilometrów.

Oburzeni mieszkańcy zapewniali, że zgłaszali nocne hałasy z Bemowa przez numer 19115 Miejskiego Centrum Kontaktu. W rozmowie z nami mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji przyznał, że w weekend wpłynęło kilka sygnałów do policji o naruszeniu ciszy nocnej, ale nikt jak dotąd nie złożył oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie.

Zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do rzecznika dzielnicy Bemowo i samych organizatorów festiwalu CLOUT - czekamy na ich odpowiedzi. Wiadomo już, że kolejna edycja tej hip-hopowej imprezy odbędzie się dokładnie za rok w tym samym miejscu - na bemowskim lotnisku.

JD Clout Festival 2024 w obiektywie - zobacz zdjęcia z 2024 roku: