Ważna zmiana dla pasażerów kolei w Warszawie. Koniec przejścia podziemnego

Zmiany na Rembertowie

Piesi i kierowcy muszą liczyć się z dużymi zmianami w rejonie warszawskiej stacji kolejowej PKP Rembertów. W sobotę, 11 lipca, rano drogowcy otworzyli nowo wybudowaną ulicę Pociskową i zamknęli dojazd ulicą Marsa od Ilskiego do centrum handlowego. Na zakupy można się będzie dostać pierwszą ze wspomnianych ulic.

Jednocześnie na ulicach Kordiana i Zawiszaków wprowadzono jeden kierunek ruchu; kierowcy przejadą ulicą Kordiana od Paderewskiego do Strażackiej, a Zawiszaków od Strażackiej do Paderewskiego.

Duże zmiany czekają nie tylko kierowców, ale też i pieszych: drogowcy zamkną przejście podziemne pod torami na peron PKP Rembertów, a dojście na peron PKP Rembertów będzie tymczasowym chodnikiem przez tory na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Marsa; do tymczasowego chodnika będzie poprowadzona zebra przez ulicę Cyrulików.

Z kolei pasażerowie komunikacji miejskiej muszą wiedzieć, że autobusy linii 153 pojadą Strażacką i na Rondzie Polskich Maratończyków zawrócą do Alei Chruściela „Montera”; na objeździe będą dwa dodatkowe przystanki: PKP Rembertów 51 i 52, skąd krótszą drogą będzie można dojść do pociągów; z kolei autobusy 115 w kierunku pętli PKP Mokry Ług nie będą dojeżdżały do przystanku PKP Rembertów 03.

Tunel w Rembertowie coraz bliżej

Wszystkie te zmiany to element szerszych prac przy budowie tunelu drogowego. Ma on zastąpić dotychczasowy przejazd kolejowy, który od lat powoduje zatory i utrudnia sprawne poruszanie po dzielnicy Rembertów. Tunel zacznie się za nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Marsa i Ilskiego,a po drugiej stronie torów kierowcy wyjadą z tunelu Aleją Chruściela „Montera” na wysokości Strażackiej.

Od wczesnej wiosny na zamkniętym odcinku ulicy Cyrulików pomiędzy Gawędziarzy a Marsa oraz Alei Chruściela „Montera” od Strażackiej do Cyrulików są przebudowywane sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacja deszczowa. Powstają mury oporowe tunelu i ściany szczelinowe. Teraz ruszają prace po drugiej stronie torów.

Koszt prac budowlanych tunelu to ponad 134 miliony złotych. Wykonawcą jest konsorcjum firm INTOP Infrastruktura S.A. i INTOP S.A. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Tunel ma być gotowy do końca 2027 roku.

Budowa tunelu w Rembertowie:

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